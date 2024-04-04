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    Путин: РФ придется завозить рабочую силу из-за границы или повышать производительность труда

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    166 комментариев

    В ближайшие два года из-за демографических проблем российская экономика будет испытывать дефицит кадров, поэтому критически важно повысить производительность труда, заявил 4 апреля на съезде профсоюзов России президент Владимир Путин.

    По его словам, если не повысить производительность, придется привлекать зарубежных специалистов. «У нас выбора большого нет: или завозить рабочую силу из-за границы, или существенно повышать производительность труда», — заявил Владимир Путин.

    В этом же контексте президент заявил о необходимости модернизировать промышленность, сферу услуг и многие другие отрасли экономики с помощью цифровых технологий, автоматизации производства, что должно прямо вести к улучшению труда специалистов и повышению их доходов.

    В предстоящие шесть лет на внутреннем рынке должна увеличиться доля российских товаров, оборудования, станков, транспортных средств, лекарств — это, по мнению президента, и приведет к увеличению темпов роста экономики и достойным зарплатам.

    Ранее Путин заявил, что бизнес должен быть готов к тому, что дефицит кадров в РФ сохранится в ближайшие годы. Мигрантов, которые могли бы компенсировать этот дефицит, не так и много — 3,7%, отмечал президент.

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    Комментарии 166

    graail04 Апр 2024 в 16:53
    А достойную зарплату платить не додуматься......................
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 16:49
    Нанятые русские работают за 3 копейки 168 часов в месяц. Это составляет 15 смен по 11 часов в смену по графику 2 через 2, 3 через 3 или 15 через 15 дней. Правда ещё и кинуть разрешается.
    За эти же 3 копейки нанятый узбек работает в месяц 28 смен по 11 часов. При этом ещё и кинуть тоже можно.
    Итого в итоге имеем 1 нанятый узбек = 2 нанятых русских.
    Аксиома. против этого не попрёшь.
    Отсюда и вывод. Либо завозить узбеков, либо заставлять работать больше русских. У русских есть выбор.
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