Путин: РФ придется завозить рабочую силу из-за границы или повышать производительность труда

В ближайшие два года из-за демографических проблем российская экономика будет испытывать дефицит кадров, поэтому критически важно повысить производительность труда, заявил 4 апреля на съезде профсоюзов России президент Владимир Путин.

По его словам, если не повысить производительность, придется привлекать зарубежных специалистов. «У нас выбора большого нет: или завозить рабочую силу из-за границы, или существенно повышать производительность труда», — заявил Владимир Путин.

В этом же контексте президент заявил о необходимости модернизировать промышленность, сферу услуг и многие другие отрасли экономики с помощью цифровых технологий, автоматизации производства, что должно прямо вести к улучшению труда специалистов и повышению их доходов.