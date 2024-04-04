Путин: РФ придется завозить рабочую силу из-за границы или повышать производительность труда

В ближайшие два года из-за демографических проблем российская экономика будет испытывать дефицит кадров, поэтому критически важно повысить производительность труда, заявил 4 апреля на съезде профсоюзов России президент Владимир Путин.
По его словам, если не повысить производительность, придется привлекать зарубежных специалистов. «У нас выбора большого нет: или завозить рабочую силу из-за границы, или существенно повышать производительность труда», — заявил Владимир Путин.
В этом же контексте президент заявил о необходимости модернизировать промышленность, сферу услуг и многие другие отрасли экономики с помощью цифровых технологий, автоматизации производства, что должно прямо вести к улучшению труда специалистов и повышению их доходов.
В предстоящие шесть лет на внутреннем рынке должна увеличиться доля российских товаров, оборудования, станков, транспортных средств, лекарств — это, по мнению президента, и приведет к увеличению темпов роста экономики и достойным зарплатам.
Ранее Путин заявил, что бизнес должен быть готов к тому, что дефицит кадров в РФ сохранится в ближайшие годы. Мигрантов, которые могли бы компенсировать этот дефицит, не так и много — 3,7%, отмечал президент.