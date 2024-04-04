    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, сев

    763мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.39eur99.43

    Новичок «Зенита» Артур: меня впечатлила поддержка Виража в матче Кубка России

    939
    обсудить

    Бразильский нападающий футбольного клуба «Зенит» Артур в интервью «Фонтанке» поделился впечатлениями от фанатов сине-бело-голубых, с которыми он впервые познакомился в матче против московского «Динамо» в Кубке России 13 марта. Из-за бойкота Fan ID футбольные фанаты всех клубов не ходят на матчи чемпионата России, однако в Кубке эта система пока отсутствует.

    «Да, на самом деле похожие системы есть во многих лигах, я даже сильно не задумываюсь об этом, да, нужен какой-то специальный пропуск, или Fan ID, для того, чтобы попасть на матч. В чемпионате болельщики тоже хорошо поддерживают «Зенит», очень много людей было на стадионе, просто они не такие громкие. Но, конечно, когда уже в Кубке я увидел их, — это было очень красиво. И баннер был очень красивый. Меня очень впечатлила их поддержка», — отметил Артур.

    Полную версию интервью с Артуром читайте на «Фонтанке».

    Напомним, «Зенит» заплатил «Палмейрас» за Артура 15 млн евро. В составе петербургского клуба он сыграл пять матчей, в которых забил один гол.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close