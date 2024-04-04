Новичок «Зенита» Артур: меня впечатлила поддержка Виража в матче Кубка России

Бразильский нападающий футбольного клуба «Зенит» Артур в интервью «Фонтанке» поделился впечатлениями от фанатов сине-бело-голубых, с которыми он впервые познакомился в матче против московского «Динамо» в Кубке России 13 марта. Из-за бойкота Fan ID футбольные фанаты всех клубов не ходят на матчи чемпионата России, однако в Кубке эта система пока отсутствует.



«Да, на самом деле похожие системы есть во многих лигах, я даже сильно не задумываюсь об этом, да, нужен какой-то специальный пропуск, или Fan ID, для того, чтобы попасть на матч. В чемпионате болельщики тоже хорошо поддерживают «Зенит», очень много людей было на стадионе, просто они не такие громкие. Но, конечно, когда уже в Кубке я увидел их, — это было очень красиво. И баннер был очень красивый. Меня очень впечатлила их поддержка», — отметил Артур.