В Петербурге до конца лета благоустроят пляж «Дюны»

В Курортном районе Петербурга до 17 августа планируется завершить благоустройство пляжа «Дюны». Об этом 4 апреля сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).



Накануне ГАТИ выдала компании «Основа» ордер на проведение работ. Согласно данным СПАРК, ГБУ «Курортный берег» в феврале заключило с фирмой два контракта на благоустройство пляжа: на 37,4 млн рублей ( участок 1 ) и на 3 0,4 млн рублей ( участок 2 ).



На пляже планируется установить раздевалки, вышки для спасателей, скамейки с велопарковками, лежаки, детскую площадку, а также волейбольные стойки и трибуну для зрителей.