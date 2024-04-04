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    В Петербурге до конца лета благоустроят пляж «Дюны»

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    19 комментариев

    В Курортном районе Петербурга до 17 августа планируется завершить благоустройство пляжа «Дюны». Об этом 4 апреля сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

    Накануне ГАТИ выдала компании «Основа» ордер на проведение работ. Согласно данным СПАРК, ГБУ «Курортный берег» в феврале заключило с фирмой два контракта на благоустройство пляжа: на 37,4 млн рублей (участок 1) и на 30,4 млн рублей (участок 2).


    На пляже планируется установить раздевалки, вышки для спасателей, скамейки с велопарковками, лежаки, детскую площадку, а также волейбольные стойки и трибуну для зрителей.

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    ООО «Основа» зарегистрировано в 2019 году, владельцем компании является Павел Шуляр. В 2023 году, согласно СПАРК, юрлицо заключило 3 контракта на 26,4 млн рублей, в 2024 году — 4 контракта почти на 90 млн рублей.

    Благоустройство пляжа «Дюны» выполняется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

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    Комментарии 19

    Гость04 Апр 2024 в 16:52
    на лето перекроют, а потом застроят шалманами и "гостиницами"
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 16:38
    Обязательно нужно поставить столы для настольного 🎾
    +0−0
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