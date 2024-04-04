В Петербурге до конца лета благоустроят пляж «Дюны»

В Курортном районе Петербурга до 17 августа планируется завершить благоустройство пляжа «Дюны». Об этом 4 апреля сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).
Накануне ГАТИ выдала компании «Основа» ордер на проведение работ. Согласно данным СПАРК, ГБУ «Курортный берег» в феврале заключило с фирмой два контракта на благоустройство пляжа: на
На пляже планируется установить раздевалки, вышки для спасателей, скамейки с велопарковками, лежаки, детскую площадку, а также волейбольные стойки и трибуну для зрителей.
ООО «Основа» зарегистрировано в 2019 году, владельцем компании является Павел Шуляр. В 2023 году, согласно СПАРК, юрлицо заключило