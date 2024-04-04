    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -9

    3 м/с, сев

    758мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.39eur99.43

    Пережившему инсульт водителю только в кассации удалось доказать, что дело было не в пьянстве за рулем

    1528
    6 комментариев

    Первый кассационный суд прекратил дело водителя, который отказался проходить медосвидетельствование. Он остановился на обочине в предынсультном состоянии.

    О решении сообщает РАПСИ 4 апреля со ссылкой на пресс-службу суда. Дело было в Пензе. Водитель почувствовал себя плохо, встал на обочине и привлек внимание дорожной полиции. Разговаривать и даже нормально стоять он к тому моменту уже не мог, сотрудники решили, что скорей всего мужчина в состоянии опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование, но вместо этого вскоре водитель отправился в больницу, где получил диагноз «инсульт».

    Полиция составила протокол, материалы передали мировому судье, который лишил мужчину прав и оштрафовал. «Нарушитель» оспорил решение, но и апелляция была не на его стороне. Кассационный же суд велел дело прекратить и решение судов отменить, «поскольку с учетом физического состояния водителя в момент предъявления ему требования о прохождении медицинского освидетельствования, последующей его госпитализации, нахождения в реанимационном отделении, имеются неустранимые сомнения в том, что привлекаемое лицо на момент составления в отношении него протокола физически могло пройти указанное освидетельствование и умышленно бездействовало».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    Гость04 Апр 2024 в 10:33
    Это что нужно иметь в голове, чтобы дважды вынести такое решение?
    Они там совсем не алё уже?
    +0−0
    AlBerkut04 Апр 2024 в 10:32
    И только в третьей инстанции, в кассации, соизволили открыть дело и прочитать что в нём дальше обложки....
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close