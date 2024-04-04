Пережившему инсульт водителю только в кассации удалось доказать, что дело было не в пьянстве за рулем

Первый кассационный суд прекратил дело водителя, который отказался проходить медосвидетельствование. Он остановился на обочине в предынсультном состоянии.
О решении сообщает РАПСИ 4 апреля со ссылкой на пресс-службу суда. Дело было в Пензе. Водитель почувствовал себя плохо, встал на обочине и привлек внимание дорожной полиции. Разговаривать и даже нормально стоять он к тому моменту уже не мог, сотрудники решили, что скорей всего мужчина в состоянии опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование, но вместо этого вскоре водитель отправился в больницу, где получил диагноз «инсульт».
Полиция составила протокол, материалы передали мировому судье, который лишил мужчину прав и оштрафовал. «Нарушитель» оспорил решение, но и апелляция была не на его стороне. Кассационный же суд велел дело прекратить и решение судов отменить, «поскольку с учетом физического состояния водителя в момент предъявления ему требования о прохождении медицинского освидетельствования, последующей его госпитализации, нахождения в реанимационном отделении, имеются неустранимые сомнения в том, что привлекаемое лицо на момент составления в отношении него протокола физически могло пройти указанное освидетельствование и умышленно бездействовало».