Лучшие моменты гонки ФОНТАНКА CUP-2023 — вспоминаем и запоминаем маршрут

Пока переменчивая петербургская погода не дает сапсерферам начать тренировки, можно вспомнить прошлогоднюю гонку ФОНТАНКА CUP, чтобы вновь ощутить драйв и скорость заплыва по рекам и каналам, а заодно — изучить маршрут соревновательной трассы.

В 2023 году открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу ФОНТАНКА CUP проводился во второй раз: 140 участников стремительно преодолели гоночную трассу протяженностью 7,5 км — у самых быстрых на это ушло меньше часа. А затем многие из спортсменов пошли на второй круг вместе с карнавальным заплывом Фонтанка SUP, кто-то просто в свое удовольствие, а кто-то — исполняя важную функцию спасателя. Предлагаем погрузиться еще раз в энергетику гонки и посмотреть, как преодолевали на скорость водную стихию наши «Профи» и «Любители».

Обратили внимание, по какому маршруту проходила гонка? Или все ваше внимание было сосредоточено на спортсменах и их драйве? Если это помогло вам наконец решиться принять участие в открытом кубке «Фонтанки.ру» по сапсерфингу ФОНТАНКА CUP — 2024 , то мы это категорически приветствуем. И теперь вам точно нужно изучить подробнее маршрут — сделать это легко на сайте нашей гонки .

Стартуют все спортсмены одновременно по Фонтанке от Инженерного замка, затем сворачивают на Крюков канал, еще один поворот на канал Грибоедова — и завершается гонка у Итальянского моста. Всего же на их пути (точнее, над их водной трассой) встретится 25 мостов , включая один из самых широких, Казанский мост — там, где канал Грибоедова пересекает Невский проспект. Надеемся, что несмотря на всю стремительность дистанции, сапсерферы успеют насладиться видами исторического центра Петербурга.