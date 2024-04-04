Лучшие моменты гонки ФОНТАНКА CUP-2023 — вспоминаем и запоминаем маршрут

Пока переменчивая петербургская погода не дает сапсерферам начать тренировки, можно вспомнить прошлогоднюю гонку ФОНТАНКА CUP, чтобы вновь ощутить драйв и скорость заплыва по рекам и каналам, а заодно — изучить маршрут соревновательной трассы.
В 2023 году открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу ФОНТАНКА CUP проводился во второй раз: 140 участников стремительно преодолели гоночную трассу протяженностью
Обратили внимание, по какому маршруту проходила гонка? Или все ваше внимание было сосредоточено на спортсменах и их драйве? Если это помогло вам наконец решиться принять участие в открытом кубке «Фонтанки.ру» по сапсерфингу
Стартуют все спортсмены одновременно по Фонтанке от Инженерного замка, затем сворачивают на Крюков канал, еще один поворот на канал Грибоедова — и завершается гонка у Итальянского моста. Всего же на их пути (точнее, над их водной трассой) встретится
Напоминаем, что в этом году гонка пройдет