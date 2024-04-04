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    Фонтанка SUP

    Лучшие моменты гонки ФОНТАНКА CUP-2023 — вспоминаем и запоминаем маршрут

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    1 комментарий
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Пока переменчивая петербургская погода не дает сапсерферам начать тренировки, можно вспомнить прошлогоднюю гонку ФОНТАНКА CUP, чтобы вновь ощутить драйв и скорость заплыва по рекам и каналам, а заодно — изучить маршрут соревновательной трассы.

    В 2023 году открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу ФОНТАНКА CUP проводился во второй раз: 140 участников стремительно преодолели гоночную трассу протяженностью 7,5 км — у самых быстрых на это ушло меньше часа. А затем многие из спортсменов пошли на второй круг вместе с карнавальным заплывом Фонтанка SUP, кто-то просто в свое удовольствие, а кто-то — исполняя важную функцию спасателя. Предлагаем погрузиться еще раз в энергетику гонки и посмотреть, как преодолевали на скорость водную стихию наши «Профи» и «Любители».

    Обратили внимание, по какому маршруту проходила гонка? Или все ваше внимание было сосредоточено на спортсменах и их драйве? Если это помогло вам наконец решиться принять участие в открытом кубке «Фонтанки.ру» по сапсерфингу ФОНТАНКА CUP — 2024, то мы это категорически приветствуем. И теперь вам точно нужно изучить подробнее маршрут — сделать это легко на сайте нашей гонки.

    Стартуют все спортсмены одновременно по Фонтанке от Инженерного замка, затем сворачивают на Крюков канал, еще один поворот на канал Грибоедова — и завершается гонка у Итальянского моста. Всего же на их пути (точнее, над их водной трассой) встретится 25 мостов, включая один из самых широких, Казанский мост — там, где канал Грибоедова пересекает Невский проспект. Надеемся, что несмотря на всю стремительность дистанции, сапсерферы успеют насладиться видами исторического центра Петербурга.

    Напоминаем, что в этом году гонка пройдет 3 августа — это суббота. Регистрация уже открылась!

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    Гость04 Апр 2024 в 10:03
    Начинайте новую, поглядим на вас, красивых таких.
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