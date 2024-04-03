«Никто вас не защитит, кроме себя». Глава Татарстана призвал подчиненных «очнуться» после атаки БПЛА

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал руководителей предприятий и муниципалитетов «очнуться» и самим позаботиться о защите от беспилотников. Об этом 3 апреля сообщает РИА Новости.

«Я обращаюсь к руководителям наших предприятий. <...> Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя», — цитирует агентство заявление Минниханова, которое он сделал на заседании энергетического форума.



Противоракетная оборона «сегодня решает другие задачи», добавил Минниханов.

«Мы должны своими силами решать эти вопросы. Каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет, каждый город», — подчеркнул глава республики.

