«Никто вас не защитит, кроме себя». Глава Татарстана призвал подчиненных «очнуться» после атаки БПЛА

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал руководителей предприятий и муниципалитетов «очнуться» и самим позаботиться о защите от беспилотников. Об этом 3 апреля сообщает РИА Новости.
«Я обращаюсь к руководителям наших предприятий. <...> Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя», — цитирует агентство заявление Минниханова, которое он сделал на заседании энергетического форума.
Противоракетная оборона «сегодня решает другие задачи», добавил Минниханов.
«Мы должны своими силами решать эти вопросы. Каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет, каждый город», — подчеркнул глава республики.
Напомним, утром 2 апреля власти Татарстана сообщили об атаке беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. «Фонтанка» показывала видео летящего БПЛА и последствий атаки. По данным ОЭЗ «Алабуга», два аппарата попали в общежитие, среди пострадавших двое подростков.
Всего пострадавших 14 человек. Среди них граждане России, Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана. Сегодня в стационаре остаются шестеро раненых.