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    «Фонтанка» узнала, кому предназначалось СМС-оповещение о беспилотниках. Спойлер — не петербуржцам

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    Оператор сотовой связи «Билайн» выяснил, почему абонентам из Петербурга накануне неожиданно пришло СМС-оповещение о возможной атаке беспилотников.

    Как рассказали «Фонтанке» в компании 3 апреля, запрос на рассылку был получен от воронежского ГУ МЧС. Однако в пресс-службе отметили, что в рассылку могли попасть клиенты, находящиеся в других регионах.

    «Мы дополнительно проверим точность информирования на своей стороне», — добавили в «Билайне». Как уточнил корреспондент «Фонтанки», которому тоже пришло сообщение, в Воронеже он не бывал.

    Сообщения стали приходить накануне около десяти часов вечера. Как раз в то же время воронежцев о возможной атаке БПЛА предупредил глава региона Александр Гусев.

    Абоненты «Билайна» из Петербурга получили сообщения от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) о возможной атаке БПЛА вечером во вторник, 2 апреля. В МЧС Петербурга заявили, что заявки от их управления на оповещение в тот день касались исключительно непогоды в городе.

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