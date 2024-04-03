«Фонтанка» узнала, кому предназначалось СМС-оповещение о беспилотниках. Спойлер — не петербуржцам

Оператор сотовой связи «Билайн» выяснил, почему абонентам из Петербурга накануне неожиданно пришло СМС-оповещение о возможной атаке беспилотников.



Как рассказали «Фонтанке» в компании 3 апреля, запрос на рассылку был получен от воронежского ГУ МЧС. Однако в пресс-службе отметили, что в рассылку могли попасть клиенты, находящиеся в других регионах.



«Мы дополнительно проверим точность информирования на своей стороне», — добавили в «Билайне». Как уточнил корреспондент «Фонтанки», которому тоже пришло сообщение, в Воронеже он не бывал.

