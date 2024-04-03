МЧС Петербурга не просило оповещать жителей о возможной атаке беспилотников

МЧС Петербурга не оставляло заявок на оповещение жителей о возможной атаке БПЛА накануне. Об этом сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу в среду, 3 апреля.
Ранее жители рассказали, что во вторник вечером они получили сообщение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) о возможной атаке БПЛА. Оповещение коснулось лишь абонентов «Билайна».
В МЧС пояснили, что заявка для СМС-оповещения направляется сотовым операторам по указанию Старшего оперативного дежурного ЦУКС МЧС Петербурга.
«Заявка направляется на электронные адреса сотовым операторам с адреса домена МЧС России по регионам. Сотовые операторы подтверждают ее получение в ответном письме. <..> По окончании СМС-оповещения направляется отчет о проведении информирования населения с указанием количества абонентов», — уточнили в ведомстве. Однако заявки от петербургского управления на оповещение 2 апреля касались исключительно непогоды в Петербурге, добавили в МЧС.
В пресс-службе мобильного оператора «Билайн» подтвердили, что сообщения о беспилотниках были, однако отказались сообщить, из какого именно управления МЧС поступил запрос на оповещение.