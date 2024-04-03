МЧС Петербурга не просило оповещать жителей о возможной атаке беспилотников

МЧС Петербурга не оставляло заявок на оповещение жителей о возможной атаке БПЛА накануне. Об этом сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу в среду, 3 апреля.



Ранее жители рассказали, что во вторник вечером они получили сообщение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) о возможной атаке БПЛА. Оповещение коснулось лишь абонентов «Билайна».



В МЧС пояснили, что заявка для СМС-оповещения направляется сотовым операторам по указанию Старшего оперативного дежурного ЦУКС МЧС Петербурга.