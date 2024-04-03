Двое подростков арестованы по делу о нападении на ровесника-миллионера в Петербурге

Василеостровский районный суд Петербурга избрал меру пресечения юным фигурантам дела о нападении на школьника, заработавшего миллион рублей на ставках на спорт. Из троих домой вернулся один.
Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга 3 апреля, двое фигурантов заключены под стражу до 30 мая. Свободу третьего ограничили запретом определённых действий на тот же срок.
Всем троим предъявлено обвинение в разбое в особо крупном размере. В следственный изолятор определены 15-летний девятиклассник и 17-летняя одиннадцатиклассница. По предварительным данным, вину признаёт только их предполагаемый соучастник, ему также 15 лет.
Нападению у дома на Васильевском острове поздним вечером 27 марта подвергся 15-летний ученик девятого класса. Он рассказал, что люди в балаклавах усадили его в припаркованный неподалёку автомобиль, напугали пистолетом и вынудили перевести 1 миллион 50 тысяч рублей с аккаунта на сайте букмекерской конторы на чужой криптокошелёк.
После школьника отпустили, перевод удалось отменить. Вместе с матерью юноша обратился в полицию, и уже на следующий день с сотрудниками правоохранительных органов объяснялись трое подростков. Один из них рассказал, что нападение якобы готовил 15-летний девятиклассник, который учится в той же школе, что и потерпевший.