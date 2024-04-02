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    Обыграть игрока. На заработавшего миллион на ставках петербургского школьника давили букмекером

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    Фото: QunicaStudio / iStock
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    Синтетический голос из колонки, безмолвное трио в балаклавах и угрозы от лица букмекера — примерно так описывает девятиклассник разбой на Васильевском острове, целью которого был заработанный на ставках миллион рублей. Налёт могли планировать в хорошо знакомом ему туалете, стало известно «Фонтанке» 2 апреля.

    На сайте букмекерской конторы 15-летний Иван (имя изменено) зарегистрировался осенью. Подтверждать совершеннолетие паспортными данными для этого не требовалось. С переменным успехом пытался предугадать результаты футбольных матчей. Первые ставки не превышали тысячи, дальше — больше.

    Победы и поражения обсуждал с одноклассниками, которые также играли против букмекера. Ими круг посвящённых не ограничивался — Иван демонстрировал скриншоты выигрышей в телеграм-канале.

    О проигрышах тоже знали. Как говорит один из учеников школы, Иван не раз просил у знакомых деньги в долг.

    Весной сумма заработанного превысила миллион рублей, и 27 марта его попытались вывести на чужой криптокошелёк.

    По словам Ивана, около десяти часов вечера он возвращался домой после встречи с друзьями, когда в двух шагах от родной парадной его взяли под руки двое в балаклавах. К припаркованному в стороне внедорожнику вели молча и впечатлили так, что подросток решил не сопротивляться.

    В машине ждали водитель в маске, пистолет и колонка, через которую проиграли запись, объясняющую цель неразговорчивой троицы. Синтезированным голосом сообщалось, что школьник превысил лимит выигрышей, навредил букмекерской организации и теперь должен вернуть излишек представителям конторы.

    Одна из «масок» жестом потребовала от подростка разблокировать телефон и самостоятельно вывела с его аккаунта на сайте букмекера 1 миллион 50 тысяч рублей. После поаплодировали, пожали руку и отпустили.

    Дома Иван созвонился с матерью, рассказал о случившемся и по её совету отменил перевод. Позже в полиции женщина подтвердила, что деньги удалось вернуть.

    Как рассказал подросток, после неудавшегося хищения ему писали с неизвестного номера с кодом Украины, повторяя историю о букмекере, которому будто бы нужно вернуть выигрыш, и обещая в случае неповиновения испортить жизнь и ему, и близким.

    30 марта в отделе объяснялись трое школьников 14–15 лет. Двое учатся в той же школе, что и Иван, один из них — в параллельном девятом классе.

    Младший проходит по делу свидетелем. Он рассказал, что к нападению на слишком везучего знакомого его ещё в середине марта пытался привлечь 15-летний девятиклассник: планом якобы делился в школьном туалете, но согласия на активное участие не получил, несмотря на угрозы. Впрочем, напугал достаточно, чтобы 14-летний молчал и в день икс был поблизости.

    Следственный комитет накануне возбудил уголовное дело о разбое в особо крупном размере. Девятиклассник задержан как подозреваемый. В том же статусе его 17-летняя девушка и ещё один 15-летний школьник. Последний, по предварительным данным, согласился помочь за 35 тысяч рублей.

    Фото: QunicaStudio / iStock

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