Мишустин о террористах в «Крокусе»: разделяю желание возмездия, но есть важный факт

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин разделяет желание возмездия, когда речь идет о террористах, устроивших нападение на концертный зал «Крокус сити холл», но любые инициативы, связанные с вопросами миграции, должны утверждаться с учетом позиции правоохранительных органов. Об этом он заявил в ходе отчета правительства в Госдуме 3 апреля.

Премьер назвал произошедшее в подмосковном «Крокусе» чудовищным преступлением, в результате которого от рук террористов погибли люди. Мишустин выразил уверенность, что виновные понесут наказание.

«Я разделяю ваше желание возмездия, когда речь идет о террористах. С пониманием отношусь к многочисленным предложениям по вопросам миграции в свете недавней трагедии. Стремление принять дополнительные решения понятно и справедливо, но, коллеги, обращу внимание на очень важный факт: подготовка и обсуждение всех инициатив, а тем более их утверждение должны происходить с учетом позиции правоохранительных органов», — отметил он.

По мнению Мишустина, парламентариям нужно вести согласованную работу с правоохранительными органами, только так она будет эффективной. «Как сказал президент, у террористов нет ни национальности, ни вероисповедания», — добавил председатель правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России необходимо изменить подходы к миграционной политике. По его мнению, в страну должны приезжать те, кто уважает ее традиции, историю, язык. МВД России 1 апреля опубликовало тезисы разработанного ведомством законопроекта, ужесточающего государственный контроль в сфере миграции. Среди них — ограничение сроков временного пребывания в РФ, цифровой профиль иностранца и «соглашение о лояльности».