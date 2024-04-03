    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-в

    742мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.53eur99.41

    Теракт в «Крокус Холле»

    Мишустин о террористах в «Крокусе»: разделяю желание возмездия, но есть важный факт

    3442
    обсудить

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин разделяет желание возмездия, когда речь идет о террористах, устроивших нападение на концертный зал «Крокус сити холл», но любые инициативы, связанные с вопросами миграции, должны утверждаться с учетом позиции правоохранительных органов. Об этом он заявил в ходе отчета правительства в Госдуме 3 апреля.

    Премьер назвал произошедшее в подмосковном «Крокусе» чудовищным преступлением, в результате которого от рук террористов погибли люди. Мишустин выразил уверенность, что виновные понесут наказание.

    «Я разделяю ваше желание возмездия, когда речь идет о террористах. С пониманием отношусь к многочисленным предложениям по вопросам миграции в свете недавней трагедии. Стремление принять дополнительные решения понятно и справедливо, но, коллеги, обращу внимание на очень важный факт: подготовка и обсуждение всех инициатив, а тем более их утверждение должны происходить с учетом позиции правоохранительных органов», — отметил он.

    По мнению Мишустина, парламентариям нужно вести согласованную работу с правоохранительными органами, только так она будет эффективной. «Как сказал президент, у террористов нет ни национальности, ни вероисповедания», — добавил председатель правительства.

    Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России необходимо изменить подходы к миграционной политике. По его мнению, в страну должны приезжать те, кто уважает ее традиции, историю, язык.

    МВД России 1 апреля опубликовало тезисы разработанного ведомством законопроекта, ужесточающего государственный контроль в сфере миграции. Среди них — ограничение сроков временного пребывания в РФ, цифровой профиль иностранца и «соглашение о лояльности».

    Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошла стрельба и пожар. В результате теракта погибли 145 человек, шестеро из них — дети. Количество пострадавших превышает 550 человек. Расследуется уголовное дело. Арестованы десять фигурантов, включая четверых предполагаемых исполнителей теракта.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close