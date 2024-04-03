Число пострадавших при мощном землетрясении на Тайване превысило 700 человек

Более 700 жителей получили ранения различной степени тяжести в результате мощного землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване
Автор: Hindustan Times / youtube.com
По данным национального пожарного агентства, число раненых достигло 736. Землетрясение повредило десятки зданий. Предупреждение о цунами объявлено в Японии и на Филиппинах.
По данным Китайского сейсмологического управления, первое землетрясение произошло у побережья уезда Хуалянь, в восточной части острова Тайвань, — магнитудой 7,3, а по данным японского метеоагентства — 7,7. Затем — ещё более 11 толчков магнитудой свыше 4. Есть опасность цунами и новых афтершоков. Как ранее сообщала «Фонтанка», информации о пострадавших россиянах в результате землетрясения на Тайване не поступало.