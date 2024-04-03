Пять причин всей семьей сходить на футбол в эти выходные

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До финала чемпионата Российской Премьер-Лиги осталось девять туров. 7 апреля болельщики «Зенита» смогут поддержать любимую команду во время матча с «Балтикой», которая сражается за выживание в сильнейшем дивизионе страны. В этот раз игра будет особенной, потому что все полученные средства клуб направит на благотворительность. Через российский Красный крест он поможет пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

В ближайшее воскресенье «Газпром Арена» ждет всех, кто хочет насладиться любимой игрой, внести вклад в важное общее дело и просто отдохнуть в компании близких. Мы нашли пять причин сходить на матч всей семьей в эти выходные.

Причина 1. Футбол объединяет поколения Сделать родителей и детей ближе, поддержать фамильную традицию или создать новую — все это возможно, когда вся семья отправляется на «Газпром Арену», чтобы посмотреть домашний матч «Зенита». И секрет тут не только в эмоциях, которые дает игра, но и в уникальном пространстве стадиона, и в особой организации мероприятия.



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На «Газпром Арене» болельщикам комфортно в любую погоду: от дождя и снега их защищает крыша, а в чаше стадиона поддерживаются стабильные плюс 16 градусов. Двухъярусные парковки для фанатов-автомобилистов расположены неподалеку, так что путь от машины до кресла занимает всего 15 минут. Для зрителей с детьми выделены особые проходы. Также сюда можно прийти с детской коляской, которую при необходимости примут на временное хранение волонтеры.

Но самое главное — клуб превращает каждый матч в событие, которое интересно всей семье. За два часа до начала игры стартует развлекательная программа для взрослых и детей. Аквагрим и центр фанатских причесок, игровые автоматы и аттракционы, конкурсы и экскурсии, выставки и фотозоны, концерты, лекции, автограф-сессии, игровые консоли и интерактивные зоны — посетителям «Газпром Арены» доступен обширный список бесплатных развлечений. Причем в холодное время все происходит внутри, а в теплое — на внешнем периметре стадиона.

Разные поколения петербуржцев не только ходят на матчи, но и делятся с «Зенитом» семейными историями. Такое послание клуб получил однажды от болельщицы по имени Надя:

«Мой папа — обычный мужчина, как и многие другие в Петербурге/Ленинграде. Всю жизнь болеет за «Зенит». Он привел меня на футбол в 3 года. <...> Он научил любить команду больше побед. На Новый год в мои 12 желаний под куранты всегда входило... взять Кубок УЕФА. Могу считать себя причастной. Благодаря папе я была на огромном количестве матчей «Зенита» и сборной. Я знаю, что такое тайм, фол, угловой, пенальти, вне игры... <...> Сегодня на стадионе за моей спиной сидел такой же папа с такой же девочкой. И он так мило объяснял ей, что происходит на поле, о голах, игроках и прочем. И, видимо, это стало катализатором моих воспоминаний. История, возможно, повторяется. <...> Именно благодаря таким папам и продолжается эта особенная любовь к футболу».

Причина 2. Спорт помогает в беде Матч с «Балтикой» 7 апреля — благотворительный. Все средства от него «Зенит» направит через российский Красный крест в помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Болельщики сине-бело-голубых смогут внести вклад в важное общее дело: поддержать жертв трагических событий в Красногорске.

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«Зенит» стал первым спортивным клубом, объявившим о проведении благотворительной игры, но очень быстро инициативу подхватили и другие команды Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Подобный шаг — это не просто наша обязанность, но и проявление искренней поддержки, сопереживания и готовности разделить тяжелые моменты вместе со всей страной, — подчеркнул Александр Медведев, председатель правления ФК «Зенит». — Футбол, безусловно, объединяет. И на матче с «Балтикой» все посетители «Газпром Арены» объединятся, чтобы помочь тем, кому это сегодня крайне необходимо. Мы видим, что сине-бело-голубые проявляют большую отзывчивость в сложных ситуациях: они поддерживают пострадавших и показывают единство и солидарность с клубом».

Причина 3. Безопасности — особое внимание Со дня открытия «Газпром Арены» это один из ключевых принципов ее работы. Здесь действуют меры безопасности, которые клуб описывает как беспрецедентные. Именно поэтому организаторы всегда просят зрителей приходить за два часа до свистка: так можно избежать очереди на досмотре и успеть все на «Фан-променаде».

Стадион оборудован одной из лучших систем безопасности, благодаря которой представители охранных структур при возникновении нештатных ситуаций способны действовать максимально оперативно. Мониторинг всех систем арены осуществляется в режиме реального времени и позволяет отслеживать малейшие изменения. Высокие стандарты безопасности, необходимые для спортивного объекта столь высокого уровня, помогают создавать на «Газпром Арене» яркую, но в то же время комфортную семейную атмосферу.

Причина 4. Автограф новой звезды и любимые песни Оригинальная культурно-развлекательная программа перед матчем 7 апреля будет включать автограф-сессию Леона Кемстача, исполнителя главной роли в популярном сериале «Слово пацана».

Актер давно знаком с «Зенитом», а в январе 2024 года встретился с командой на сборах в Абу-Даби и провел совместную тренировку. Болельщики смогут сфотографироваться с Леоном и получить автограф с 15:00 на специальной площадке, расположенной в центральном фойе на втором этаже трибуны С. Организаторы предупреждают: время сессии ограничено, так что стоит приходить заранее.

Еще одним ключевым событием программы станет концерт двух популярных групп, известных с начала нулевых. «Корни» исполнят треки «25-й этаж», «Плакала береза», «Вика», «Я теряю корни», «Ты узнаешь ее». Девушки из трио «Фабрика» споют хиты «Море зовет», «Не родись красивой», «Рыбка», «Романтика», «Про любовь».

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Традиционно в 14:30 откроются многочисленные площадки с развлечениями для болельщиков всех возрастов: настольные игры, сине-бело-голубой аквагрим и прически, AR-фотозона, интерактивы с конкурсами и призами, ток-шоу «Разминка» в Лектории Газпромбанка, детские экскурсии с Барбоскиными и многое другое. На уличной площадке перед «Газпром Ареной» можно будет попробовать балтийские деликатесы из специального меню.

Причина 5. Здесь комфортно людям с ограничениями по здоровью На «Газпром Арене» организована доступная среда. Она начинается с отдельной парковки и выделенных входов с турникетами, которые удобно использовать людям на колясках. Внутри установлены пандусы, работают специальные лифты, предусмотрены комфортные места, на пути к которым нет лестниц.

На стилобате расположено 141 место для болельщиков на колясках, а также 40 мест легкого доступа для людей, которые передвигаются с помощью дополнительных опор. Для болельщиков с инвалидностью по зрению организован тифлокомментарий: на особой трибуне есть 50 мест с гарнитурами.

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В 2022 году на стадионе открылась сенсорная комната со специальным наполнением. Она предназначена для детей с ментальными особенностями. Если во время матча им становится тяжело, они могут туда прийти, чтобы разгрузиться или, наоборот, тонизироваться.

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На «Фонтанке» о доступной среде «Газпром Арены» уже рассказывала Алина Новожилова, менеджер по работе с маломобильными группами населения и болельщица на кресле-коляске.

«На первый матч я пошла за компанию с лучшей подругой в 2002 году, — поделилась тогда Алина. — Сначала болела за «Зенит» на стадионе «Петровский», а когда команда переехала на «Газпром Арену», мне предложили стать менеджером по работе с маломобильными группами населения. К тому моменту я уже занималась общественной деятельностью в этой сфере».

Традиция добрых дел Матч 7 апреля — далеко не первая инициатива «Зенита», дающая поддержку тем, кто в ней нуждается. Еще в 2019 году клуб запустил социальную программу «Зенит рядом», помогающую создавать общество, в котором люди с ограничениями по здоровью смогут жить полной жизнью, чувствовать признание и уважение окружающих. В рамках программы проходили такие мероприятия, как акция «Аутизм не болезнь», инклюзивные футбольные турниры, учебно-тренировочные сборы для футболистов с инвалидностью и многое другое.



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В 2021 году клуб провел «Месяц донора» и открыл кабинет вакцинации, где болельщики могли сделать прививку прямо перед матчем. Все было организовано очень серьезно — с заполнением всех нужных документов, консультацией врача и медицинским осмотром.

Кроме того, «Зенит» не оставляет без присмотра наших меньших братьев. В том же году клуб провел акцию «Собакам лучше дома!»: перед матчем футболисты появились на поле вместе со щенками, которые жили в приютах. Для каждой собаки создали видеопрофайл и анкету, так что по итогам акции питомцы нашли новый дом.

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А перед наступлением года Голубого Водяного Тигра «Зенит» выпустил календарь, для которого игроки и тренеры сфотографировались с кошками из петербургского приюта. Часть средств от продажи была перечислена партнеру проекта, а у хвостатых героев фотосессии появились хозяева.

«В 2024 году «Зенит» успел провести несколько масштабных социальных проектов. Так, в январе наш клуб завершил совместную с фондом «АдВита» акцию «Первое дело Нового года!»: вместе мы собрали более 600 000 рублей на лечение и социальную помощь детям и взрослым с онкологическими заболеваниями, — рассказала Жанна Дембо, директор по коммуникациям ФК «Зенит». — А уже в феврале клуб на время изменил свою эмблему в социальных сетях в поддержку совместного проекта с фондом «Антон тут рядом». В марте сине-бело-голубые и компания «Газпром переработка» открыли второй сезон социального проекта «Норма жизни», направленного на регулярную помощь людям с тяжелой инвалидностью. В рамках этой программы подопечные благотворительной организации «Перспективы» и спортсмены Специального олимпийского комитета начали посещать домашние матчи сине-бело-голубых».

Болельщику на заметку Напомним, что для посещения матчей РПЛ всем необходимо оформить карту болельщика, в том числе — детям до 14 лет. И как раз гостям «Газпром Арены» получить ее проще всего, потому что клуб совместно с городом открыли мобильный МФЦ, который работает в дни матчей.

То есть карту можно оформить не только на сайте «Госуслуг» или в одном из петербургских МФЦ, но и прямо на стадионе — у входа №1. Центр выдачи карт болельщика открывается за день до домашнего матча и работает с 11:00 до 20:00, а также действует в день игры — с 11:00 до конца первого тайма. Подробности можно узнать здесь.

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Купить билеты на матч 7 апреля можно на этой странице после предварительной регистрации на сайте. Бумажные билеты продаются в кассах «Газпром Арены».

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