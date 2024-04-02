США вывели из-под санкций бывшую европейскую «дочку» ВТБ

Действие антироссийских санкций США прекращено в отношении бывшего европейского подразделения российского банка ВТБ. Об этом сообщается, во вторник, 2 апреля, из соответствующей информации на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Из-под санкций выведен Ost-West Handeslbank (OWH SE).



Также из санкционного списка исключены позиции, где банк проходил под прежним названием: VTB Bank Europe и VTB Bank Deutschland.



Недавно стало известно, что в порту Германии задержали судно из Петербурга по подозрению в нарушении санкций.