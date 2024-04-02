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    Смольный проверяет центр, сирота из которого пожаловался на угрозы психиатрическим лечением «за плохое поведение»

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    7 комментариев
    Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
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    Комитет по социальной политике проводит проверку происходящего в Центре содействия семейному воспитанию №12 в Петроградском районе, по результатам которой будут приняты меры дисциплинарного характера, сообщили «Фонтанке» 2 апреля. В марте подопечный этого сиротского учреждения пожаловался на угрозы психиатрическим лечением за «плохое поведение».

    Сообщение об угрозах с подтверждением в виде аудиозаписи получила уполномоченная по правам человека Светлана Агапитова. Её аппарат взял ситуацию на контроль. На записи женский голос угрожает отправить «в психиатрию» «как минимум на два года», называет собеседника «мразью» и посылает «к чёртовой матери». 17-летний подопечный центра, который записал это на телефон, вскоре после такого разговора сбежал из сиротского учреждения. Он жил подработками и за счет помощи окружающих около двух месяцев, после чего обратился в аппарат уполномоченной. Он просил помочь ему перевестись в другой ЦССВ.

    «Фонтанка» попробовала разобраться в происходящем, пообщавшись с директором и бывшими воспитателями ЦССВ №12. Из рассказов экс-сотрудников учреждения следовало, что там могут иметь место не только угрозы психиатрическим лечением, но и жестокое обращение с подопечными и дедовщина.

    29 марта, когда журналист «Фонтанки» пришла в ЦССВ №12, туда доставили и задержанного беглеца. Его поместили в специальный изолятор на территории центра, прежде чем проверить на наличие заболеваний. В тот же день под контролем комитета по социальной политике и аппарата уполномоченной по правам человека юношу перевели в другой центр, как он и хотел — в ЦССВ №5.

    Аппарат уполномоченной по правам ребенка Анны Митяниной обратился в прокуратуру с просьбой проверить ЦССВ №12.

    «Информация о жестоком обращении, оскорблениях, угрозах направления на психиатрическое лечение в отношении воспитанников Центра содействия семейному воспитанию №12 в комитет ранее не поступала. За 2023 год 4% воспитанников Центра №12 получили психиатрическую помощь в стационарных условиях», — отмечают в комитете по социальной политике.

    Всего в ЦССВ №12, по официальным данным, содержат 110 сирот. 4% — это четыре человека, отправленные на психиатрическое лечение в больницу. В комитете подчеркивают, что такое должно происходить только при наличии у подопечного психического расстройства и после соответствующего решения врача-психиатра.

    Подробности истории в ЦССВ №12 читайте в материале «Фонтанки». Ранее на угрозы психиатрическим лечением и сомнительные госпитализации пожаловалась в полицию и уполномоченному по правам ребенка при президенте России подопечная ЦССВ №14 в Пушкине.

    Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»

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    Annonym9102 Апр 2024 в 21:22
    До конца не дочитал но вот вам история реальная которую моему знакомому рассказал один знакомый история про Работу Отделов Полиций Петроградского района в которых по Материалам с сайта уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой в 2023 году была выездная проверка условий содержания заключенных .
    так вот приняли Сотрудники Полиций в пятницу 29 Марта 2024 человека отвезли в 43 Отдел там продержали 2 Суток при этом на просьбы дать хоть какой то еды отказывались потом в Воскресение 31 Марта 2024 ему дали бумаги на подпись и с другими заключенными мигрантами перевезли сидеть дальше в 18 отдел Полиций откуда только в понедельник утром его увезли в суд и не в одном из этих отделов ему еды не давали даже простого куска хлеба .
    Так что мой совет Светлане Агапитовой проехаться где нить числа так с 1 по 9 Мая по отделам Петроградского района внезапно и лучше где то с 00.45 до 03.30 Ночи потому что иначе реального положения дел в Данных отделах полиций вы к сожалению не увидите ....
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