Смольный проверяет центр, сирота из которого пожаловался на угрозы психиатрическим лечением «за плохое поведение»

Комитет по социальной политике проводит проверку происходящего в Центре содействия семейному воспитанию №12 в Петроградском районе, по результатам которой будут приняты меры дисциплинарного характера, сообщили «Фонтанке» 2 апреля. В марте подопечный этого сиротского учреждения пожаловался на угрозы психиатрическим лечением за «плохое поведение».

Сообщение об угрозах с подтверждением в виде аудиозаписи получила уполномоченная по правам человека Светлана Агапитова. Её аппарат взял ситуацию на контроль. На записи женский голос угрожает отправить «в психиатрию» «как минимум на два года», называет собеседника «мразью» и посылает «к чёртовой матери». 17-летний подопечный центра, который записал это на телефон, вскоре после такого разговора сбежал из сиротского учреждения. Он жил подработками и за счет помощи окружающих около двух месяцев, после чего обратился в аппарат уполномоченной. Он просил помочь ему перевестись в другой ЦССВ.

«Фонтанка» попробовала разобраться в происходящем, пообщавшись с директором и бывшими воспитателями ЦССВ №12. Из рассказов экс-сотрудников учреждения следовало, что там могут иметь место не только угрозы психиатрическим лечением, но и жестокое обращение с подопечными и дедовщина.

29 марта, когда журналист «Фонтанки» пришла в ЦССВ №12, туда доставили и задержанного беглеца. Его поместили в специальный изолятор на территории центра, прежде чем проверить на наличие заболеваний. В тот же день под контролем комитета по социальной политике и аппарата уполномоченной по правам человека юношу перевели в другой центр, как он и хотел — в ЦССВ №5.