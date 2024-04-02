В Киргизии перестанут работать карты «Мир»

Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии с 5 апреля из-за введенных санкций со стороны США. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил оператор национальной платежной системы «Элкарт».

Отказ от сотрудничества с картами «Мир» оператор страны объяснил рисками вторичных санкций.



«Подразделение минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами, ввело санкции против АО «Национальная система платежных карт» (АО НСПК), оператора карт Платежной системы «Мир», — говорится в публикации на сайте оператора.



Американские санкции в отношении Национальный системы платежных карт были введены согласно списку, опубликованному 23 февраля. В НСПК вскоре заявили, что санкции не повлияют на работу платежных сервисов внутри России.