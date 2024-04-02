    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, с-в

    752мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.29eur99.57

    Путин: МВД должно обеспечить россиянам нормальную жизнь

    6527
    обсудить

    Сотрудники МВД России должны обеспечить нормальную жизнь гражданам, а сами работать в условиях военного времени. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ведомства во вторник, 2 апреля.

    «Вы должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина России. Но сами должны работать в условиях, близких к условиям военного времени. Я думаю, что для людей, которые сидят в этом зале, для людей в погонах это абсолютно очевидные вещи», — сказал Путин.

    Как отметил глава государства, работа МВД должна оставаться эффективной, несмотря на хорошие показатели страны в экономике и социальной сфере. «Чтобы быть эффективными, нам нужно напряженно работать... Никакой самоуспокоенности, тем более расхлябанности быть не может», — добавил российский лидер.

    Президент на заседании также высказался на тему миграционной политики в России. Подходы к ней необходимо изменить, уверен Путин.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что военная операция на Украине наложила отпечаток на график президента РФ Владимира Путина: военные вопросы стали неотъемлемой частью его рабочего дня. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера, Путин трудоголик, у которого «практически нет ощущения времени в плане рабочего дня», «рабочий день может быть растянут по суткам».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ82
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close