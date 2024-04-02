Путин: МВД должно обеспечить россиянам нормальную жизнь

Сотрудники МВД России должны обеспечить нормальную жизнь гражданам, а сами работать в условиях военного времени. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ведомства во вторник, 2 апреля.



«Вы должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина России. Но сами должны работать в условиях, близких к условиям военного времени. Я думаю, что для людей, которые сидят в этом зале, для людей в погонах это абсолютно очевидные вещи», — сказал Путин.

Как отметил глава государства, работа МВД должна оставаться эффективной, несмотря на хорошие показатели страны в экономике и социальной сфере. «Чтобы быть эффективными, нам нужно напряженно работать... Никакой самоуспокоенности, тем более расхлябанности быть не может», — добавил российский лидер.