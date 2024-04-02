Тест: насколько хорошо вы знаете правила этикета?

Допустим, вы никогда не перебиваете собеседника, соблюдаете дресс-код и предупреждаете приятелей, если опаздываете больше, чем на 15 минут. Но насколько хорошо вы знаете правила этикета, применимые в более сложных ситуациях? Проверьте себя с помощью теста от наших коллег из Marie Claire.