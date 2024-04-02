Тест: насколько хорошо вы знаете правила этикета?

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Допустим, вы никогда не перебиваете собеседника, соблюдаете дресс-код и предупреждаете приятелей, если опаздываете больше, чем на 15 минут. Но насколько хорошо вы знаете правила этикета, применимые в более сложных ситуациях? Проверьте себя с помощью теста от наших коллег из Marie Claire.
Вы организовали домашнюю вечеринку. Один из пришедших на нее гостей принес вам в подарок вино. Следует ли его открыть прямо на вечеринке?
Вы пришли на обед в ресторан с четырьмя деловыми партнерами, все сделали заказы. Но, к сожалению, официант выносит блюда не одновременно (что в принципе некорректно, однако сейчас речь не об этом). Итак, вам принесли салат. Будете ли вы ждать, пока остальным подадут блюда, или приступите к обеду?
В течение делового обеда вы почувствовали необходимость отлучиться в уборную. Нужно ли объяснить (или хотя бы намекнуть) присутствующим, куда вы направляетесь, вставая из-за стола?
Ваш знакомый создал чат в мессенджере, куда пригласил всех, кого хотел бы видеть на вечеринке по поводу своего дня рождения. Он задает всем вопрос: «Кто придет? Напишите, пожалуйста, здесь». Вы прийти не сможете. Нужно ли что-то писать в чат?
Вы подошли к офисному зданию, открыли дверь и краем глаза увидели мужчину в нескольких метрах от вас. Он также направляется ко входу в здание. За ним идет группа из трех человек. Как вы поступите?
Вы с друзьями ужинаете в ресторане за достаточно большим круглым столом. Человек, сидящий напротив вас, просит передать ему салат. Как вы это сделаете?
Теперь поговорим о тостах. Вы поднимаетесь с места, чтобы сказать приятные слова в честь виновника торжества. Нужно ли чокаться бокалами со всеми после произнесенной речи?
И еще один вопрос о тостах. Нужно ли пить, если тост произнесли в вашу честь?
Вы идете в солнечных очках по улице и внезапно встречаете знакомого. Здороваясь с ним, будете снимать очки?
Допустим, вы не только в солнечных очках, но еще и в беспроводных наушниках. При короткой беседе со знакомым на улице вы отключаете музыку и вынимаете один наушник из уха. Этого достаточно, согласно правилам этикета?
Тест: насколько хорошо вы знаете правила этикета?
Ну ничего. Зато вы узнали много нового!
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Тест: насколько хорошо вы знаете правила этикета?
Очень даже неплохо!
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Тест: насколько хорошо вы знаете правила этикета?
Да вы настоящий педант!