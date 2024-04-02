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    Тест: насколько хорошо вы знаете правила этикета?

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    14 комментариев
    Фото: Atstock Productions / iStock
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    Допустим, вы никогда не перебиваете собеседника, соблюдаете дресс-код и предупреждаете приятелей, если опаздываете больше, чем на 15 минут. Но насколько хорошо вы знаете правила этикета, применимые в более сложных ситуациях? Проверьте себя с помощью теста от наших коллег из Marie Claire.

    Вы организовали домашнюю вечеринку. Один из пришедших на нее гостей принес вам в подарок вино. Следует ли его открыть прямо на вечеринке?

    Вы пришли на обед в ресторан с четырьмя деловыми партнерами, все сделали заказы. Но, к сожалению, официант выносит блюда не одновременно (что в принципе некорректно, однако сейчас речь не об этом). Итак, вам принесли салат. Будете ли вы ждать, пока остальным подадут блюда, или приступите к обеду?

    В течение делового обеда вы почувствовали необходимость отлучиться в уборную. Нужно ли объяснить (или хотя бы намекнуть) присутствующим, куда вы направляетесь, вставая из-за стола?

    Ваш знакомый создал чат в мессенджере, куда пригласил всех, кого хотел бы видеть на вечеринке по поводу своего дня рождения. Он задает всем вопрос: «Кто придет? Напишите, пожалуйста, здесь». Вы прийти не сможете. Нужно ли что-то писать в чат?

    Вы подошли к офисному зданию, открыли дверь и краем глаза увидели мужчину в нескольких метрах от вас. Он также направляется ко входу в здание. За ним идет группа из трех человек. Как вы поступите?

    Вы с друзьями ужинаете в ресторане за достаточно большим круглым столом. Человек, сидящий напротив вас, просит передать ему салат. Как вы это сделаете?

    Теперь поговорим о тостах. Вы поднимаетесь с места, чтобы сказать приятные слова в честь виновника торжества. Нужно ли чокаться бокалами со всеми после произнесенной речи?

    И еще один вопрос о тостах. Нужно ли пить, если тост произнесли в вашу честь?

    Вы идете в солнечных очках по улице и внезапно встречаете знакомого. Здороваясь с ним, будете снимать очки?

    Допустим, вы не только в солнечных очках, но еще и в беспроводных наушниках. При короткой беседе со знакомым на улице вы отключаете музыку и вынимаете один наушник из уха. Этого достаточно, согласно правилам этикета?

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    Тест: насколько хорошо вы знаете правила этикета?

    Ну ничего. Зато вы узнали много нового!

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    Тест: насколько хорошо вы знаете правила этикета?

    Очень даже неплохо!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест: насколько хорошо вы знаете правила этикета?

    Да вы настоящий педант!

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    Фото: Atstock Productions / iStock

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