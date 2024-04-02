Дикий Петербург. Посмотрите, каких животных встретили в черте города 1 апреля

А вы знали, что 1 апреля — не только День смеха или День дурака, но еще и Международный день птиц? Возможно, именно поэтому в минувший понедельник читателям «Фонтанки» повезло встретить столько интересных пернатых (и не только) соседей.

В Царском Селе обустраиваются лысухи. Пора подумать о гнездах, но птиц обескураживает нерастаявший лед.

«Первый раз увидела в Екатерининском парке лысух. Черные с белой головкой и клювом. Как маленькие черные курочки», — делится впечатлениями автор кадров Ирина.