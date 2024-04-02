Дикий Петербург. Посмотрите, каких животных встретили в черте города 1 апреля

А вы знали, что 1 апреля — не только День смеха или День дурака, но еще и Международный день птиц? Возможно, именно поэтому в минувший понедельник читателям «Фонтанки» повезло встретить столько интересных пернатых (и не только) соседей.
В Царском Селе обустраиваются лысухи. Пора подумать о гнездах, но птиц обескураживает нерастаявший лед.
«Первый раз увидела в Екатерининском парке лысух. Черные с белой головкой и клювом. Как маленькие черные курочки», — делится впечатлениями автор кадров Ирина.
Телеграм-канал «Мегаполис» публикует видео прекрасно выспавшейся и вполне отогревшейся в рекордно теплый апрельский понедельник гадюки.
«Юнтоловский заказник на связи», — предупреждает автор.
«На аллее Поликарпова заметили вот такого черного красавчика», — хвастает автор следующих кадров, опубликованных на том же канале. И ему действительно повезло: увидеть в городе желну и правда большая удача.
Желна — самый большой дятел в нашем регионе. В описании вида подчеркнуто, что эти птицы не просто редко залетают в города — а даже «избегают человеческого жилья». А поскольку питается желна в основном древесными насекомыми-вредителями, есть повод задуматься о состоянии петербургских зеленых насаждений. Потому как, видимо, любимая пища желны на аллее Поликарпова уж точно водится в изобилии.