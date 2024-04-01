Сбившего ребенка в Петербурге самокатчика опознали. Его данные переданы полиции

Пользователь электросамоката, сбивший шестилетнего мальчика в Московском районе Петербурга, не остался анонимным. Сервис аренды оштрафовал его, заблокировал аккаунт и передал все детали поездки полиции. Об этом 1 апреля рассказала «Фонтанке» директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

«Пользователь сервиса аренды СИМ совершил выезд на проезжую часть, где совершил наезд на ребенка вне пределов зоны перехода. Поездка идентифицирована. Пользователь оштрафован сервисом, его аккаунт заблокирован за нарушение правил, повлекшее травму третьего лица», — сообщила она.

Кроме того, данные пользователя и все детали поездки по запросу правоохранительных органов переданы в МВД для проведения проверки. Если подтвердится, что самокатом управлял несовершеннолетний нарушитель, к ответственности привлекут его родителей.

Как ранее сообщала «Фонтанка», инцидент произошел 31 марта около 18:10 на пересечении улиц Звездной и Ленсовета. Шестилетний мальчик переходил дорогу вместе с мамой. У пешеходного перехода его сбил с ног самокатчик. Ребенок ударился головой, после посещения больницы его отпустили домой. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что самокатчик с места происшествия скрылся.