Не ваше собачье дело! В Белоруссии запретили ходить в магазины с питомцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 1 апреля, подписал закон «Об ответственном обращении с животными». Документ направлен на защиту животных от жестокого обращения, а также разъясняет обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при обращении с четвероногими.



Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, законом вводится запрет на посещение с животными-компаньонами, кроме собак-поводырей, продовольственных магазинов, организаций здравоохранения и образования и объектов культуры.