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    Не ваше собачье дело! В Белоруссии запретили ходить в магазины с питомцами

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 1 апреля, подписал закон «Об ответственном обращении с животными». Документ направлен на защиту животных от жестокого обращения, а также разъясняет обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при обращении с четвероногими.

    Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, законом вводится запрет на посещение с животными-компаньонами, кроме собак-поводырей, продовольственных магазинов, организаций здравоохранения и образования и объектов культуры.

    Также запрещается продажа питомцев несовершеннолетними и вводится обязанность питомников чипировать «реализуемый приплод» (собак, кошек). При этом для владельцев животных-компаньонов устанавливается право чипирования собак и кошек. Кроме того, в законе определены требования по созданию и деятельности пунктов временного содержания, приютов и гостиниц для животных. В частности, запрещено их размещение в жилых домах.

    Ранее «Фонтанка» писала, что РЖД запретит высадку животных без хозяина из электричек. Изменения внесут в правила перевозки. Изменить правила перевозки животных в поездах решили после резонансного случая с котом Твиксом, который ехал в поезде в Санкт-Петербург.

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