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    Упавший бетонный забор насмерть придавил первоклашку в Мытищах

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    В подмосковных Мытищах семилетняя девочка погибла после того, как на нее упала бетонная секция забора. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Московской области в понедельник, 1 апреля.

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    Трагедия произошла накануне в 1-ом Рупасовском переулке. Тело ребенка обнаружили около пяти часов вечера.

    «В результате причиненных травм 7-летняя девочка скончалась на месте происшествия», — сообщили в прокуратуре региона.

    Уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности и халатности. Дело находится под контролем городской прокуратуры, детали произошедшего устанавливаются.

    Фото: Прокуратура Московской области

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