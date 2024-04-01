Упавший бетонный забор насмерть придавил первоклашку в Мытищах

В подмосковных Мытищах семилетняя девочка погибла после того, как на нее упала бетонная секция забора. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Московской области в понедельник, 1 апреля.
Трагедия произошла накануне в 1-ом Рупасовском переулке. Тело ребенка обнаружили около пяти часов вечера.
«В результате причиненных травм 7-летняя девочка скончалась на месте происшествия», — сообщили в прокуратуре региона.
Уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности и халатности. Дело находится под контролем городской прокуратуры, детали произошедшего устанавливаются.