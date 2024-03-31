    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    4 м/с, сев

    750мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.39eur99.43
    ТЕМА ДНЯ

    Снежный коллапс в Петербурге

    В прокат выходит комедия о дружбе вампирши и одинокого подростка

    2421
    2 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    4 апреля в кино стартует канадская лента режиссера Ариан Луи-Сейз «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца». В центре сюжета — Саша (Сара Монпти), юная вампирша, которая слишком чувствительна, чтоб пить кровь людей. Когда родители не оставляют ей выбора, Саше всё же приходится найти добровольца. Таковым становится Пол (Феликс-Антуан Бенар), депрессивный подросток с суицидальными наклонностями, который даже готов отдать свою жизнь, чтобы помочь Саше. В обмен вампирша должна помочь Полу осуществить все жизненные мечты.

    Премьера фильма состоялась на прошлогоднем венецианском смотре. Картина вошла в список 10 лучших канадских фильмов по версии Торонтского международного кинофестиваля. Критики также одобрили ленту: на RottenTomatoes её рейтинг составляет 82%. Рецензенты отметили настоящую химию между исполнителями главных ролей и удачный баланс в картине между артхаусной изысканностью и чисто жанровой увлекательностью.

    18+

    Матвей Пирогов

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close