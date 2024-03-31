В прокат выходит комедия о дружбе вампирши и одинокого подростка

4 апреля в кино стартует канадская лента режиссера Ариан Луи-Сейз «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца». В центре сюжета — Саша (Сара Монпти), юная вампирша, которая слишком чувствительна, чтоб пить кровь людей. Когда родители не оставляют ей выбора, Саше всё же приходится найти добровольца. Таковым становится Пол (Феликс-Антуан Бенар), депрессивный подросток с суицидальными наклонностями, который даже готов отдать свою жизнь, чтобы помочь Саше. В обмен вампирша должна помочь Полу осуществить все жизненные мечты.
Премьера фильма состоялась на прошлогоднем венецианском смотре. Картина вошла в список 10 лучших канадских фильмов по версии Торонтского международного кинофестиваля. Критики также одобрили ленту: на RottenTomatoes её рейтинг составляет 82%. Рецензенты отметили настоящую химию между исполнителями главных ролей и удачный баланс в картине между артхаусной изысканностью и чисто жанровой увлекательностью.
Матвей Пирогов