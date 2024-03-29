Глава МОК: Россия и Украина не будут бойкотировать парижскую Олимпиаду

Российская и украинская сторона не будут бойкотировать Олимпиаду 2024 года, дискуссия по поводу допуска спортсменов из России к участию в Играх окончена. Об этом, как передаёт 29 марта ТАСС, заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на генассамблее национальных олимпийских комитетов Океании.

Ранее украинские власти ранее призывали МОК отстранить от Олимпийских игр всех российских спортсменов и в случае их допуска угрожали не посылать своих участников.

«На генеральной ассамблее АНОК в Сеуле в зале чувствовалось напряжение, с обеих сторон звучали угрозы бойкота. Теперь мы можем сказать, что на данный момент эта дискуссия окончена», — сказал Бах.



«Мнения по-прежнему разные: некоторые говорят, что мы зашли слишком далеко с применением санкций в отношении тех, кто нарушил Олимпийскую хартию, другие говорят, что недостаточно далеко», — отмечает глава МОК.



«Обычно это свидетельствует о том, что все было сделано хорошо — если обе стороны не счастливы на все 100%, то вы приняли правильное решение. Если бы одна сторона была довольна, то другая была бы крайне недовольна, и тогда мы бы столкнулись с реальными проблемами», — пояснил Бах.

«Теперь мы можем с полной уверенностью сказать, что эта дискуссия окончена и что всем мы вместе соберемся в Париже на великолепных Олимпийских играх», — добавил он.



Он также заявил, что МОК не делает вид, будто не поддается политическому влиянию. Задача комитета — защищать свою автономию.

«Я это уже говорил много раз, но, очевидно, нужно повторить: это не значит, что мы аполитичны, что мы ведем себя так, как если бы жили на острове святых, что мы не признаем политического влияния наших действий. Они должны иметь политическое влияние. Потому что в противном случае мы не были бы актуальны», — сказал Бах.

Глава МОК заявил, что мировое сообщество приняло подход политического нейтралитета олимпийского движения.



«Он вводит санкции против тех, кто нарушает Олимпийскую хартию, и защищает тех, кто не нарушает Олимпийскую хартию, будь то спортсмен или национальный олимпийский комитет», — подчеркнул Бах.



Олимпийские игры должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Российские и белорусские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе. Важное условие: спортсмены не должны быть связаны с силовыми ведомствами и не должны представлять командные виды спорта. Подписывать документ об осуждении СВО у них не потребуют.

