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    Французские спецслужбы рекомендуют отменить церемонию открытия Олимпиады

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    Главное управление внутренней безопасности (ГУВБ) Франции вплотную занялось вопросами безопасности в преддверии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает радиостанция Europe1.

    «Спустя почти неделю после теракта в Москве французская разведка обеспокоена возвращением массового терроризма во Франции», — отмечается в публикации.

    Нынешний формат церемонии открытия Игр с парадом спортсменов на Сене слишком рискованный, чтобы его можно было оставить как есть, считает разведка.

    «Мы должны перейти к плану Б», — рекомендует источник в разведке.

    За прошедшую неделю спецслужбы отмечают большое скопление граждан Центральной Азии, внимание сконцентрировано на приезжих из Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана.

    Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа.

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