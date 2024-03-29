Французские спецслужбы рекомендуют отменить церемонию открытия Олимпиады

Главное управление внутренней безопасности (ГУВБ) Франции вплотную занялось вопросами безопасности в преддверии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает радиостанция Europe1.
«Спустя почти неделю после теракта в Москве французская разведка обеспокоена возвращением массового терроризма во Франции», — отмечается в публикации.
Нынешний формат церемонии открытия Игр с парадом спортсменов на Сене слишком рискованный, чтобы его можно было оставить как есть, считает разведка.
«Мы должны перейти к плану Б», — рекомендует источник в разведке.
За прошедшую неделю спецслужбы отмечают большое скопление граждан Центральной Азии, внимание сконцентрировано на приезжих из Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана.
Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа.