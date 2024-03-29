Новая атака на Белгород: повреждены «Белгород Арена», дома, машины и одна гимназия

Над Белгородом и Белгородским районом ночью 29 марта система ПВО сбила 15 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
В Белгороде в результате атаки повреждено остекление в «Белгород Арене» и гимназии №22. Выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном месте сильно повреждён балкон. Осколками посечены, по предварительным подсчётам, 12 автомобилей.
В Белгородском районе в поселке Дубовое посечена кровля в одном частном доме, в селе Репное задело машину.
«На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется», — отмечает Гладков.
Сирена ракетной опасности, как сообщалось на канале Гладкова, была запущена в Белгороде и Белгородском районе в 2:49, отменена в 3:42. После опроса, включать по ночам сирену или нет, власти решили, что сигнал тревоги нужен: он позволяет проснуться, взять детей, домашних питомцев, спуститься или перейти в безопасное место.
По информации Минобороны, дежурные средства ПВО ночью уничтожили 15 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир».