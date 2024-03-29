Новая атака на Белгород: повреждены «Белгород Арена», дома, машины и одна гимназия

Над Белгородом и Белгородским районом ночью 29 марта система ПВО сбила 15 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

В Белгороде в результате атаки повреждено остекление в «Белгород Арене» и гимназии №22. Выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном месте сильно повреждён балкон. Осколками посечены, по предварительным подсчётам, 12 автомобилей.

В Белгородском районе в поселке Дубовое посечена кровля в одном частном доме, в селе Репное задело машину.