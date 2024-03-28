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    Теракт в «Крокус Холле»

    Сделала фото на фоне завалов и объявила сбор средств. МЧС РФ заявило о мошенниках после теракта в «Крокусе»

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    О мошенническом сборе денежных средств после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сообщило МЧС РФ 28 марта. В ведомстве утверждают, что сначала женщина предлагала им помощь в качестве волонтера, а после стала просить денег в соцсетях.

    В МЧС рассказали, что к месту проведения аварийно-спасательных работ в Красногорске пришла женщина с собакой и предложила свои услуги по поиску и обнаружению живых и тел погибших среди завалов. Поскольку при работе в таких местах требуется подтвержденные статус спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки, то ей отказали. Но она смогла якобы с помощью обмана пробраться в разрушенный «Крокус Сити Холл» и сделать несколько фотографий.

    «Женщина использовала полученный контент с официальным видео МЧС России для сбора средств. Выдав себя за вожатого служебных собак группы минно-разыскных и поисково-спасательных работ центра операций особого риска "Лидер"», — говорится в сообщении МЧС. Также в Сети распространились сообщения об участии волонтеров-кинологов «Мохнатые ангелы» в поисковой операции в «Крокусе».

    Спасатели и профессиональное кинологическое сообщество осуждают недобропорядочный поступок гражданки, желающей нажиться на человеческом горе и сострадании, добавили в министерстве.

    22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт, в результате которого погибли 143 человека и пострадали еще 360. Задержаны 11 подозреваемых, арестованы восемь.

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