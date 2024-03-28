Сделала фото на фоне завалов и объявила сбор средств. МЧС РФ заявило о мошенниках после теракта в «Крокусе»

О мошенническом сборе денежных средств после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сообщило МЧС РФ 28 марта. В ведомстве утверждают, что сначала женщина предлагала им помощь в качестве волонтера, а после стала просить денег в соцсетях.

В МЧС рассказали, что к месту проведения аварийно-спасательных работ в Красногорске пришла женщина с собакой и предложила свои услуги по поиску и обнаружению живых и тел погибших среди завалов. Поскольку при работе в таких местах требуется подтвержденные статус спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки, то ей отказали. Но она смогла якобы с помощью обмана пробраться в разрушенный «Крокус Сити Холл» и сделать несколько фотографий.