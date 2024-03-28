Хорош гусь. Петербуржцы переживают за гостя, совершившего вынужденную посадку

Читатели «Фонтанки» поделились с редакцией беспокойством за судьбу дикой птицы, совершившей вынужденную (видимо) посадку на Неве. На кадрах, которые прислали петербуржцы, запечатлен гусь.
читатель «Фонтанки»
По словам автора фото, птица со вчерашнего дня практически неподвижно сидит на льду возле набережной Лейтенанта Шмидта. Некоторые уже и диагноз птице поставили.
«Уже сутки на льдине. Сидит. Повредивший крыло во время перелёта дикий гусь. Местные жители уже звонили в службу охраны животных, но за сутки изменений не произошло, гусь по-прежнему сидит на льдине», — пишет читатель Сергей.
На самом деле поставить птице диагноз может только специалист, и то после подробного осмотра. У гуся могли быть и свои личные причины остановиться в Петербурге. Кстати, на фото видно, что птица окольцована — значит, людей видит не впервые.
Напомним, осенью 2022 года «Фонтанка» писала о белолобом гусе, который тоже путешествовал в одиночестве и остановился на отдых в Купчино, в парке Героев-пожарных. Он совершенно не боялся людей и был озабочен пополнением жировых запасов и уходом за перьями.