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    По пути в Европу белолобый гусь решил запастись жирком в Купчино

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    Молодой гусь остался на отдых в парке Героев-Пожарных во Фрунзенском районе Петербурга. Птицу за повседневной рутиной застал автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

    Фото белолобого гуся Глазков опубликовал 15 октября. Птица активно щиплет зелень на газоне. Гусь ещё молодой, и белое пятно на лбу появится у него только к весне.

    «Удивительно, что дикий гусь совершенно не боится людей, что вызывает удивление у городских жителей! Он, видимо, никогда не видел человека и не понимает, что тот может представлять для него опасность. Гуся могут испугать собаки, поэтому просьба: если гуляете в парке со своим четвероногим другом, держите его, пожалуйста, на поводке», — отметил Глазков.

    По наблюдениям Глазкова, еду птица чередует с отдыхом, и при этом не забывает ухаживать за своими перьями.

    «Вечереет — и из соображений безопасности гусь перебирается на воду. Остается надеяться, что в нашем городе он отдохнет, пополнит свои жировые запасы и успешно доберется до места зимовки — Западной Европы!» — отметил Глазков.

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