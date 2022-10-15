По пути в Европу белолобый гусь решил запастись жирком в Купчино

Молодой гусь остался на отдых в парке Героев-Пожарных во Фрунзенском районе Петербурга. Птицу за повседневной рутиной застал автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

Фото белолобого гуся Глазков опубликовал 15 октября. Птица активно щиплет зелень на газоне. Гусь ещё молодой, и белое пятно на лбу появится у него только к весне.



«Удивительно, что дикий гусь совершенно не боится людей, что вызывает удивление у городских жителей! Он, видимо, никогда не видел человека и не понимает, что тот может представлять для него опасность. Гуся могут испугать собаки, поэтому просьба: если гуляете в парке со своим четвероногим другом, держите его, пожалуйста, на поводке», — отметил Глазков.

