Сложил полномочия и написал явку. В Петербурге за убийство девушки задержан депутат-единоросс Ленобласти

Уголовный розыск Петербурга склонил депутата от «Единой России» в Ленобласти смириться перед прошлым. Он привел дела в порядок, ушел по собственному и написал чистосердечное. Его обвинили в убийстве ни в чем не повинной девушки.



Около 13 часов 28 марта 50-летний областной бизнесмен Александр Цветиков написал явку с повинной в Следственном комитете Петербурга. По информации нашего издания, его признания касаются убийств конца 90-х, когда он входил в преступный клан Андрея Волова (Маленького), известного еще по тексту «Бандитского Петербурга».

На это его толкнули переговоры с оперативниками убойного отдела уголовного розыска, который уже месяц задерживает бывших гангстеров. «Фонтанка» постоянно дает об этом новости. Так, им вменяют казнь с отрубанием топором головы своему же бойцу, расстрел информатора РУБОПа. Аресты идут еженедельно. В «Крестах» уже 6 человек и сам Андрей Волов, который, по мнению следствия, являлся лидером группировки (до 2010 года отбывал срок за бандитизм).

«Фонтанке» известно: сегодня обвинение Александру Цветикову касается двойного убийства: петербуржца Смирнова, по прозвищу Джон Солдат, являвшегося человеком из круга Маленького, и его девушки. Цветикову предъявляют не только соучастие, но и конкретное устранение его сожительницы. Причем девушку, не причастную ни к какой преступной жизни, зарезали ножами, чтобы инициировать исчезновение обоих. По версии следствия, их закопали недалеко от Приозерска. Кстати, по этой же теме недавно арестован начальник отдела УФНС по Петербургу Васильев, а накануне — адвокат Ленобласти.

Что касается современного Цветикова, то еще несколько дней назад он был депутатом Приозерского района Ленобласти, а недавно написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.