Суд ликвидировал общество эстонской культуры в Петербурге

Городской суд ликвидировал петербургское общество эстонской культуры по иску регионального управления Минюста. Об этом
Там отметили, что в обществе эстонской культуры отсутствовало необходимое количество членов правления, которые могли бы принять решение продолжить деятельность. «Организация прекращала свою деятельность в качестве юридического лица и просила её ликвидировать. Суд иск удовлетворил полностью», — рассказала «Фонтанке» представитель пресс-службы Вероника Пешина.
Как ранее сообщили «Фонтанке» в Минюсте, процесс ликвидации был инициирован самим эстонским обществом. В 2023 году проверка выявила в его деятельности некоторые нарушения, так, к примеру, устав организации не соответствовал требованиям действующего законодательства РФ. Также проверка показала, что положения устава не соблюдались, договоры от имени общества заключались неуполномоченным лицом, пишет ТАСС. Кроме того, представители организации не сообщили в Минюст об изменениях в сведениях о себе в реестре юрлиц и не представили отчетность за 2020–2022 годы.
В Минюсте отметили, что указанные недочеты эстонское общество не смогло устранить, в итоге ведомство получило письмо с просьбой о ликвидации. Председатель общества Вийу Федорова была заявлена как заинтересованное лицо, но не явилась на заседание суда.
Санкт-Петербургское общество эстонской культуры помогало эстонцам в городе с 1992 года. Представители организации боролись за сохранение этнической самобытности проживающих в Петербурге эстонцев, также в число задач общества входило сохранение эстонского языка и национальных традиций.