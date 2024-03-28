Reuters: ушедшие из России иностранные компании потеряли до 107 млрд долларов

Списания и упущенная выгода ушедших из России компаний увеличились до
Значительные издержки и ущерб корпораций объясняются тем, что их активы в России продаются со значительной скидкой, превышающей 50%, а порой доходящей и до 90%. С начала
Сегодня, 28 марта, стало известно о продаже российских заводов компании Wienerberger, крупнейшего в мире производителя кирпича, брянскому бизнесмену Алексею Филину.
Ранее «Фонтанка» писала о продаже российских активов Danone компании «Вамин Татарстан» и вице-премьеру Чечни — племяннику Кадырова Якубу Закриеву.