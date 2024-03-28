Reuters: ушедшие из России иностранные компании потеряли до 107 млрд долларов

Списания и упущенная выгода ушедших из России компаний увеличились до 107 млрд долларов. Об этом в четверг, 28 марта , сообщает Reuters со ссылкой на отчетность предприятий. С момента предыдущего анализа в августе 2023 года эта сумма выросла на треть.



Значительные издержки и ущерб корпораций объясняются тем, что их активы в России продаются со значительной скидкой, превышающей 50%, а порой доходящей и до 90%. С начала 2024 года со своими активами в России на общую сумму почти $10 млрд распрощались Shell, HSBC, Polymetal и Yandex NV, всего бизнес в РФ остановили более 1000 компаний .