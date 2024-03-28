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    Reuters: ушедшие из России иностранные компании потеряли до 107 млрд долларов

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    Списания и упущенная выгода ушедших из России компаний увеличились до 107 млрд долларов. Об этом в четверг, 28 марта, сообщает Reuters со ссылкой на отчетность предприятий. С момента предыдущего анализа в августе 2023 года эта сумма выросла на треть.

    Значительные издержки и ущерб корпораций объясняются тем, что их активы в России продаются со значительной скидкой, превышающей 50%, а порой доходящей и до 90%. С начала 2024 года со своими активами в России на общую сумму почти $10 млрд распрощались Shell, HSBC, Polymetal и Yandex NV, всего бизнес в РФ остановили более 1000 компаний.

    Сегодня, 28 марта, стало известно о продаже российских заводов компании Wienerberger, крупнейшего в мире производителя кирпича, брянскому бизнесмену Алексею Филину.

    Ранее «Фонтанка» писала о продаже российских активов Danone компании «Вамин Татарстан» и вице-премьеру Чечни — племяннику Кадырова Якубу Закриеву.

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