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    «Весне – дорогу!» – как весна в Петербурге вступает в свои права

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    С перебоями на дождь и пасмурность Петербург озарило солнце. Вместе с ним продолжает отходить лед, и читатели «Фонтанки» делятся своими наблюдениями за наступлением тепла.

    читатели «Фонтанки»

    На противоположном берегу от Академии художеств льдины уже несутся вслед весеннему наступлению. Иногда на них играют вороны.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Где-то на льдинах кучно дрейфуют чайки. Пользователи Сети пишут: «Эх, сейчас бы на льдине покататься, а не вот это все».

    Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб

    А на Финском заливе ледяной покров еще сохраняется. Вид с высоты Лахты пасмурный, потому читатель «Фонтанки» усмотрел в этом закономерность: «Видимо, небо яснее там, где Нева уже освободилась от льдин».

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    читатель «Фонтанки»

    Небо над Петербургом 28 марта расчистилось, а воздух продолжает прогреваться. Синоптики говорят, что сегодняшний день станет одним из самых жарких на этой неделе, в марте и вообще в первом квартале года. Читательница «Фонтанки» Ирина подтверждает: «Весне – дорогу!».

    читатель «Фонтанки»

    Радоваться все же рано, считает синоптик Михаил Леус. По его прогнозу, сегодняшний день пробудет в лидерах «тёплого списка» до 1 апреля.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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