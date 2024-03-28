«Весне – дорогу!» – как весна в Петербурге вступает в свои права

С перебоями на дождь и пасмурность Петербург озарило солнце. Вместе с ним продолжает отходить лед, и читатели «Фонтанки» делятся своими наблюдениями за наступлением тепла.
читатели «Фонтанки»
На противоположном берегу от Академии художеств льдины уже несутся вслед весеннему наступлению. Иногда на них играют вороны.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Где-то на льдинах кучно дрейфуют чайки. Пользователи Сети пишут: «Эх, сейчас бы на льдине покататься, а не вот это все».
А на Финском заливе ледяной покров еще сохраняется. Вид с высоты Лахты пасмурный, потому читатель «Фонтанки» усмотрел в этом закономерность: «Видимо, небо яснее там, где Нева уже освободилась от льдин».
читатель «Фонтанки»
Небо над Петербургом 28 марта расчистилось, а воздух продолжает прогреваться. Синоптики говорят, что сегодняшний день станет одним из самых жарких на этой неделе, в марте и вообще в первом квартале года. Читательница «Фонтанки» Ирина подтверждает: «Весне – дорогу!».
читатель «Фонтанки»
Радоваться все же рано, считает синоптик Михаил Леус. По его прогнозу, сегодняшний день пробудет в лидерах «тёплого списка» до 1 апреля.