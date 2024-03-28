Не плати налоги мошенникам и живи спокойно. Банк России предупредил о новом способе отъема денег у населения

Центробанк предупредил в четверг, 28 марта, о деятельности мошенников, выдающих себя за представителей Федеральной налоговой службы. Новая схема пополнила список финансовых махинаций, уже освоенных интернет-злоумышленниками.
По данным ЦБ, схема ориентирована на индивидуальных предпринимателей и представляет угрозу для большого количества людей. Потенциальным жертвам на электронную почту поступают письма от лженалоговиков с требованием отправить декларацию о доходах по предоставленной ссылке. После перехода по ссылке открывается окно, в котором пользователь должен указать личные данные и реквизиты карты или счета под предлогом регистрации или идентификации налогоплательщика.
Регулятор напомнил о том, что налоговые органы не рассылают подобных писем и не требуют доступа к данным банковских карт, и призвал предпринимателей не реагировать на подозрительные письма, не открывая их и не переходя по ссылкам.
Ранее «Фонтанка» писала о бухгалтере ГКУ ЦБ Красногвардейского района, которая после общения с мошенниками «инвестировала» в никуда более