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    Не плати налоги мошенникам и живи спокойно. Банк России предупредил о новом способе отъема денег у населения

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    Центробанк предупредил в четверг, 28 марта, о деятельности мошенников, выдающих себя за представителей Федеральной налоговой службы. Новая схема пополнила список финансовых махинаций, уже освоенных интернет-злоумышленниками.

    По данным ЦБ, схема ориентирована на индивидуальных предпринимателей и представляет угрозу для большого количества людей. Потенциальным жертвам на электронную почту поступают письма от лженалоговиков с требованием отправить декларацию о доходах по предоставленной ссылке. После перехода по ссылке открывается окно, в котором пользователь должен указать личные данные и реквизиты карты или счета под предлогом регистрации или идентификации налогоплательщика.

    Регулятор напомнил о том, что налоговые органы не рассылают подобных писем и не требуют доступа к данным банковских карт, и призвал предпринимателей не реагировать на подозрительные письма, не открывая их и не переходя по ссылкам.

    Ранее «Фонтанка» писала о бухгалтере ГКУ ЦБ Красногвардейского района, которая после общения с мошенниками «инвестировала» в никуда более 6 миллионов рублей.

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