Бухгалтер ГКУ ЦБ Красногвардейского района «инвестировала» в никуда более 6 млн рублей

Неожиданно жертвой мошенников в Петербурге стал человек, который каждый день имеет дело с деньгами. Более 6 миллионов потеряла специалист централизованной бухгалтерии Красногвардейского района. Правда, попалась она не на рассказ о мошеннических действиях со счетами.



Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, накануне в один из отделов полиции обратилась женщина, которая рассказала, что в период с 4 по 20 марта с ней связывался неизвестный. Мужчина убеждал даму инвестировать накопления. Петербурженка поддалась на уговоры и отправила на чужой счет 6 млн 100 тыс. рублей. Вскоре она поняла, что ее обманули.

