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    Бухгалтер ГКУ ЦБ Красногвардейского района «инвестировала» в никуда более 6 млн рублей

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    5 комментариев

    Неожиданно жертвой мошенников в Петербурге стал человек, который каждый день имеет дело с деньгами. Более 6 миллионов потеряла специалист централизованной бухгалтерии Красногвардейского района. Правда, попалась она не на рассказ о мошеннических действиях со счетами.

    Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, накануне в один из отделов полиции обратилась женщина, которая рассказала, что в период с 4 по 20 марта с ней связывался неизвестный. Мужчина убеждал даму инвестировать накопления. Петербурженка поддалась на уговоры и отправила на чужой счет 6 млн 100 тыс. рублей. Вскоре она поняла, что ее обманули.

    Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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    Комментарии 5

    Гость28 Мар 2024 в 08:34
    Кобель , одним словом .
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