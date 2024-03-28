Генпрокуратура, Минцифры и РКН готовят законопроект, расширяющий возможности блокировки контента

Генпрокуратура России, Минцифры и Роскомнадзором готовят законопроект, который расширяет технические возможности блокировки противоправного контента. Об этом в четверг, 28 марта, заявила вице-спикер Совфеда Инна Святенко, передает ТАСС.

«Как только в Госдуму поступит законопроект, мы будем эту работу здесь сопровождать», — сказала сенатор в ходе заседания комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.



По ее словам, нужно понимать, кто производит контент, а кто занимается его непосредственно распространением. «На законодательном уровне предусмотреть требование к деятельности лиц, осуществляющих производство и распространение общественно значимого контента», — цитирует парламентария агентство.