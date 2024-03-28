    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, вос

    755мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.59eur100.27

    Генпрокуратура, Минцифры и РКН готовят законопроект, расширяющий возможности блокировки контента

    1065
    4 комментария

    Генпрокуратура России, Минцифры и Роскомнадзором готовят законопроект, который расширяет технические возможности блокировки противоправного контента. Об этом в четверг, 28 марта, заявила вице-спикер Совфеда Инна Святенко, передает ТАСС.

    «Как только в Госдуму поступит законопроект, мы будем эту работу здесь сопровождать», — сказала сенатор в ходе заседания комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.

    По ее словам, нужно понимать, кто производит контент, а кто занимается его непосредственно распространением. «На законодательном уровне предусмотреть требование к деятельности лиц, осуществляющих производство и распространение общественно значимого контента», — цитирует парламентария агентство.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГенпрокуратураМинцифрыРоскомнадзор
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close