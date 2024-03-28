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    Ограничения на Садовой переходят на другую сторону Невского. Ломоносова перекроют до лета

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    С 30 марта новые ограничения и перекрытия движения из-за работ вступят в силу в шести районах Петербурга. В том числе, водителей ждет продолжение ремонта трамвайных путей на Садовой улице.

    Центральный район

    До 12 апреля в связи с ремонтом трамвайных путей ограничат движение по участку Садовой улицы от Гороховой улицы до Невского проспекта, включая перекрестки с Банковским переулком и переулком Крылова, сообщает 28 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. А до 7 июня перекроют проезд по улице Ломоносова от Садовой улицы до Курятной линии. Объехать участок можно будет по набережной Фонтанки, Невскому проспекту, площади Островского, улице Зодчего Росси, Инженерной и Садовой улицам.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Напомним, что в связи с этими же работами до 30 апреля ограничен проезд по Садовой улице от набережной Мойки до Инженерной улицы, а также по участкам Миллионной улицы и набережной Лебяжьей канавки.

    Выборгский район

    С 30 по 31 марта ограничат движение у дома 96 по Большой Озёрной улице. Там будут прокладывать инженерные сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Кировский район

    В те же последние дни марта, с 30-го по 31-е, для прокладки канализации будет ограничено движение по улице Генерала Симоняка от улицы Стойкости до проспекта Ветеранов.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Курортный район

    Для прокладки водопровода в поселке Песочный до 8 апреля будет закрыто движение транспорта у дома 10, корпус А, по Октябрьской улице. Объезд предусмотрен по Заводской и Речной улицам.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    До 19 мая из-за прокладки инженерных сетей перекроют проезд по улице Ольминского от улицы Бабушкина до Ткацкого переулка. Объехать участок можно будет по проспектам Обуховской Обороны и Елизарова, улице Бабушкина и Большому Смоленскому проспекту.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Приморский район

    На месяц, до 30 апреля, из-за работ по строительству теплосети перекроют проезд по Ситцевой улице у перекрестка с Планерной улицей. Объехать можно будет по Планерной улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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