Ограничения на Садовой переходят на другую сторону Невского. Ломоносова перекроют до лета

С 30 марта новые ограничения и перекрытия движения из-за работ вступят в силу в шести районах Петербурга. В том числе, водителей ждет продолжение ремонта трамвайных путей на Садовой улице.

Центральный район До 12 апреля в связи с ремонтом трамвайных путей ограничат движение по участку Садовой улицы от Гороховой улицы до Невского проспекта, включая перекрестки с Банковским переулком и переулком Крылова, сообщает 28 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. А до 7 июня перекроют проезд по улице Ломоносова от Садовой улицы до Курятной линии. Объехать участок можно будет по набережной Фонтанки, Невскому проспекту, площади Островского, улице Зодчего Росси, Инженерной и Садовой улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Напомним, что в связи с этими же работами до 30 апреля ограничен проезд по Садовой улице от набережной Мойки до Инженерной улицы, а также по участкам Миллионной улицы и набережной Лебяжьей канавки. Выборгский район С 30 по 31 марта ограничат движение у дома 96 по Большой Озёрной улице. Там будут прокладывать инженерные сети.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Кировский район В те же последние дни марта, с 30-го по 31-е, для прокладки канализации будет ограничено движение по улице Генерала Симоняка от улицы Стойкости до проспекта Ветеранов.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Курортный район Для прокладки водопровода в поселке Песочный до 8 апреля будет закрыто движение транспорта у дома 10, корпус А, по Октябрьской улице. Объезд предусмотрен по Заводской и Речной улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Невский район

До 19 мая из-за прокладки инженерных сетей перекроют проезд по улице Ольминского от улицы Бабушкина до Ткацкого переулка. Объехать участок можно будет по проспектам Обуховской Обороны и Елизарова, улице Бабушкина и Большому Смоленскому проспекту.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район На месяц, до 30 апреля, из-за работ по строительству теплосети перекроют проезд по Ситцевой улице у перекрестка с Планерной улицей. Объехать можно будет по Планерной улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



