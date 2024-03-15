Садовую до конца апреля сузит ремонт трамвайных путей

Новые ограничения движения с 17–18 марта вступят в силу в семи районах Петербурга. В том числе водителей потеснят на Садовой улице и Витебском проспекте, предупреждает 15 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Невский район
С 17 марта по 1 апреля для прокладки водопроводной сети перекроют движение у дома 8, корпус 1, литера А, по улице Чудновского в направлении от улицы Кржижановского к Товарищескому проспекту. Объехать участок можно будет по Российскому и Товарищескому проспектам, улице Коллонтай и проспекту Солидарности.
Центральный район
С 18 марта по 30 апреля ограничат проезд по Миллионной улице от Суворовской площади до набережной Лебяжьей канавки, по набережной Лебяжьей канавки от Миллионной до набережной Мойки и по Садовой улице от набережной реки Мойки до Инженерной улицы. Там будут ремонтировать трамвайные пути.
Василеостровский район
С 18 марта 2024 года до 31 июля 2025 года будет ограничен проезд по Масляному каналу от Кожевенной линии до 22–23-й линий В. О. Водителей там потеснит временное ограждение.
Московский район
С 18 марта по 7 апреля из-за реконструкции канализационной сети ограничат движение по Черниговской улице от дома 25 по Черниговской до Ново-Рыбинской улицы и при этом закроют проезд в направлении от Московского проспекта к Ново-Рыбинской улице. Объехать можно будет по Московскому проспекту, Киевской и Ново-Рыбинской улицам и Лиговскому проспекту.
Петродворцовый район
В Петергофе с 18 по 19 марта будет закрыто движение у дома 25а по Новой улице. Там ведутся работы по строительству газопровода.
Приморский район
Для прокладки канализационной сети с 18 марта ограничат движение транспорта на двух участках:
- до 27 марта — у дома 4 по Старобельской улице;
- до 24 марта — у дома 36, литера Б, по Ленинградскому шоссе в поселке Лисий Нос.
Пушкинский район
В Шушарах с 18 марта по 4 июня ограничат проезд по Витебскому проспекту от Петербургского шоссе до Шушарской дороги. Там будут строить временные примыкания.