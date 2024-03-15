    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 4

    3 м/с, ю-з

    756мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.64eur100.26
    СРОЧНО

    Бросила коктейль Молотова у школы в Петербурге

    Садовую до конца апреля сузит ремонт трамвайных путей

    1320
    4 комментария

    Новые ограничения движения с 17–18 марта вступят в силу в семи районах Петербурга. В том числе водителей потеснят на Садовой улице и Витебском проспекте, предупреждает 15 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Невский район

    С 17 марта по 1 апреля для прокладки водопроводной сети перекроют движение у дома 8, корпус 1, литера А, по улице Чудновского в направлении от улицы Кржижановского к Товарищескому проспекту. Объехать участок можно будет по Российскому и Товарищескому проспектам, улице Коллонтай и проспекту Солидарности.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Центральный район

    С 18 марта по 30 апреля ограничат проезд по Миллионной улице от Суворовской площади до набережной Лебяжьей канавки, по набережной Лебяжьей канавки от Миллионной до набережной Мойки и по Садовой улице от набережной реки Мойки до Инженерной улицы. Там будут ремонтировать трамвайные пути.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Василеостровский район

    С 18 марта 2024 года до 31 июля 2025 года будет ограничен проезд по Масляному каналу от Кожевенной линии до 22–23-й линий В. О. Водителей там потеснит временное ограждение.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Московский район

    С 18 марта по 7 апреля из-за реконструкции канализационной сети ограничат движение по Черниговской улице от дома 25 по Черниговской до Ново-Рыбинской улицы и при этом закроют проезд в направлении от Московского проспекта к Ново-Рыбинской улице. Объехать можно будет по Московскому проспекту, Киевской и Ново-Рыбинской улицам и Лиговскому проспекту.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Петродворцовый район

    В Петергофе с 18 по 19 марта будет закрыто движение у дома 25а по Новой улице. Там ведутся работы по строительству газопровода.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Приморский район

    Для прокладки канализационной сети с 18 марта ограничат движение транспорта на двух участках:

    • до 27 марта — у дома 4 по Старобельской улице;
    • до 24 марта — у дома 36, литера Б, по Ленинградскому шоссе в поселке Лисий Нос.
    ПоделитьсяПоделиться

    Пушкинский район

    В Шушарах с 18 марта по 4 июня ограничат проезд по Витебскому проспекту от Петербургского шоссе до Шушарской дороги. Там будут строить временные примыкания.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Илья_Саныч15 Мар 2024 в 16:16
    Несчастные обитатели вёдер (
    +0−0
    мухомор15 Мар 2024 в 15:39
    Журналисты или как там вас))
    Вы прежде чем перепечатываете пресс-релизы хотя бы проверяйте.
    Указанные ограничения в центральном районе осуществляются уже несколько месяцев, а сообщите по сути - продление ограничений.
    +1−0
    Гость15 Мар 2024 в 15:08
    да починят, водителы вылезут на пути, и будет ничего не ехать, что с ремонтом, что без. Ещё стукнутся, тогда вообще.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close