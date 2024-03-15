Садовую до конца апреля сузит ремонт трамвайных путей

Новые ограничения движения с 17–18 марта вступят в силу в семи районах Петербурга. В том числе водителей потеснят на Садовой улице и Витебском проспекте, предупреждает 15 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



Невский район

С 17 марта по 1 апреля для прокладки водопроводной сети перекроют движение у дома 8, корпус 1, литера А, по улице Чудновского в направлении от улицы Кржижановского к Товарищескому проспекту. Объехать участок можно будет по Российскому и Товарищескому проспектам, улице Коллонтай и проспекту Солидарности.