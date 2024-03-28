Больше двух не собираться. В Госдуму внесен законопроект о запрете общественных объединений без регистрации

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов и Андрей Кузнецов 27 марта внесли на рассмотрение законопроект об изменении федерального закона «Об общественных объединениях». Они предлагают сделать обязательной официальную регистрацию любых общественных объединений. Кроме того, поставлена на обсуждение идея о полном запрете создания сообществ иностранными гражданами (в частности мигрантами).



Деятельность общественных объединений без государственной регистрации, по замыслу законотворцев, также может быть запрещена.

