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    Больше двух не собираться. В Госдуму внесен законопроект о запрете общественных объединений без регистрации

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    Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов и Андрей Кузнецов 27 марта внесли на рассмотрение законопроект об изменении федерального закона «Об общественных объединениях». Они предлагают сделать обязательной официальную регистрацию любых общественных объединений. Кроме того, поставлена на обсуждение идея о полном запрете создания сообществ иностранными гражданами (в частности мигрантами).

    Деятельность общественных объединений без государственной регистрации, по замыслу законотворцев, также может быть запрещена.

    «Учредители такого [незарегистрированного] общественного объединения, члены, участники и руководители могут получать денежные средства, в том числе из иностранных источников, на свои личные банковские счета. В таком случае отследить иностранное влияние практически невозможно», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

    По мнению авторов, это угрожает государственной безопасности, что недопустимо в условиях боевых действий и «беспрецедентного противостояния России коллективному Западу».

    Больше того, они предлагают запретить создавать и регистрировать общественные объединения любым иностранным гражданам и лицам без гражданства.

    «Как показывает практика, иностранные граждане создают общественные объединения в виде «землячеств» и других объединений, проверить деятельность которых на соответствие заявленным целям практически невозможно. Это означает, что такие общественные объединения могут вести антироссийскую деятельность на территории Российской Федерации», — рассуждают авторы в пояснительной записке.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что депутаты Госдумы выступили с инициативой ограничить в библиотеках доступ к книгам иностранных агентов.

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