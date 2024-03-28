Насильник и убийца, подозреваемый в надругательстве над петербурженкой, получил свободу, вступив в ЧВК «Вагнер»

«Фонтанка» изучила личность подозреваемого в жестоком изнасиловании Петербурженки. 40-летний гражданин Киргизии не просто так освободился из Свердловской ИК-10 на 13 лет раньше положенного. Свободу он получил благодаря вступлению в ряды ЧВК «Вагнер». Это следует из информации, содержащейся на странице задержанного.



На фотографиях 40-летний Замирбек демонстрирует вагнеровский шеврон. В статусе он идентифицирует себя как «контрактник». Также мужчина подписан на паблики «Оркестранты войны» и другие, схожие по тематике. В 2018 году он был признан виновным в изнасиловании и убийстве своей жертвы Свердловским областным судом. Мужчину приговорили к 18 годам заключения, однако, в колонии он пробыл лишь 4 года.

