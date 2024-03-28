Оказавшийся на свободе насильник-иностранец подозревается в надругательстве над петербурженкой

Уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера возбуждено в Петербурге после надругательства над местной жительницей. Подозреваемый — гражданин Киргизии — ранее был судим за аналогичное и был приговорен к большому сроку, однако вышел из колонии осенью 2022 года. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 марта.
45-летняя женщина обратилась в одну из поликлиник Калининского района два дня назад. У пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, множественные ссадины на шее и ключице, а также повреждение половых органов. Петербурженка рассказала, что в тот день на Тимуровской улице ее изнасиловал малознакомый мужчина по имени Замирбек.
По указанному адресу полиция задержала подозреваемого — 40-летнего гражданина Киргизии, не состоящего на учете. В 2018 году он получил 18 лет лишения свободы за изнасилование и последующее убийство своей жертвы, но уже в октябре 2022 года вышел на свободу. Иностранца Замирбека процессуально задержали и поместили в ИВС.