Оказавшийся на свободе насильник-иностранец подозревается в надругательстве над петербурженкой

Уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера возбуждено в Петербурге после надругательства над местной жительницей. Подозреваемый — гражданин Киргизии — ранее был судим за аналогичное и был приговорен к большому сроку, однако вышел из колонии осенью 2022 года. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 марта.



45-летняя женщина обратилась в одну из поликлиник Калининского района два дня назад. У пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, множественные ссадины на шее и ключице, а также повреждение половых органов. Петербурженка рассказала, что в тот день на Тимуровской улице ее изнасиловал малознакомый мужчина по имени Замирбек.

