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    Оказавшийся на свободе насильник-иностранец подозревается в надругательстве над петербурженкой

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    Уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера возбуждено в Петербурге после надругательства над местной жительницей. Подозреваемый — гражданин Киргизии — ранее был судим за аналогичное и был приговорен к большому сроку, однако вышел из колонии осенью 2022 года. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 марта.

    45-летняя женщина обратилась в одну из поликлиник Калининского района два дня назад. У пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, множественные ссадины на шее и ключице, а также повреждение половых органов. Петербурженка рассказала, что в тот день на Тимуровской улице ее изнасиловал малознакомый мужчина по имени Замирбек.

    По указанному адресу полиция задержала подозреваемого — 40-летнего гражданина Киргизии, не состоящего на учете. В 2018 году он получил 18 лет лишения свободы за изнасилование и последующее убийство своей жертвы, но уже в октябре 2022 года вышел на свободу. Иностранца Замирбека процессуально задержали и поместили в ИВС.

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