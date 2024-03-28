После стрельбы на Гражданском проспекте задержан один из представителей «Бандитского Петербурга»

Уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия возбуждено после стрельбы на Гражданском проспекте. Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, подозреваемый — 52-летний мужчина, который был одним из действующих лиц «Бандитского Петербурга».



Конфликтный клиент шиномонтажа, выстреливший в лицо сотруднику, в 1996 году был осужден за вымогательства. Тогда он получил 3 года лишения свободы с конфискацией, но спустя несколько месяцев был отпущен на свободу. После этого случая мужчина проблем с законом не имел.

