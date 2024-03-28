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    После стрельбы на Гражданском проспекте задержан один из представителей «Бандитского Петербурга»

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    Уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия возбуждено после стрельбы на Гражданском проспекте. Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, подозреваемый — 52-летний мужчина, который был одним из действующих лиц «Бандитского Петербурга».

    Конфликтный клиент шиномонтажа, выстреливший в лицо сотруднику, в 1996 году был осужден за вымогательства. Тогда он получил 3 года лишения свободы с конфискацией, но спустя несколько месяцев был отпущен на свободу. После этого случая мужчина проблем с законом не имел.

    41-летний сотрудник шиномонтажа был госпитализирован с ожогами роговицы обоих глаз после выстрела из «Добрыни». Подозреваемый в хулиганстве процессуально задержан и помещен в ИВС.

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