Будет с кем поговорить: как дома становятся умнее, а управление ими — проще

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Спрос на умные дома и технику для дома растет. Чем больше выбор, тем дешевле становятся базовые технологии и расширяется сфера их применения. Но чтобы рынок не тянулся в разные стороны, как лебедь, рак и щука, появилась необходимость в разработке стандартов. Они позволят всем производителям оборудования и разработчикам ПО говорить на одном языке.

На круглом столе «Фонтанки» эксперты рассказали об импортозамещении и развитии технологий, а также о том, почему дома с голосовым управлением — это уже не фантастика, а реальность.



— Спрос на технологии умного дома в целом растет. Все больше компаний присутствует на рынке умных приборов удаленного управления, — отмечает Олег Буренко, директор по разработке ПО компании «Формат кода». — Мне кажется, это востребованная услуга, которая значительно облегчает жизнь. Но при этом не стоит забывать, что ответственность за управление этими умными устройствами все равно лежит на человеке.



— Я думаю, что появление умных домов и интеллектуальных кварталов неизбежно. Это уже не просто мода — это устойчивый тренд, которым активно интересуются наши клиенты, — говорит заместитель генерального директора СК «Ленрусстрой» Максим Жабин. — Поэтому сейчас важно максимально использовать возможности цифровизации и автоматизировать то, что поддается трансформации. Но многое всё ещё требует человеческого участия, интеллекта, эмоций и ощущений. Во многих профессиях необходим живой человек.

— На рынке уже давно сформировался отдельный сегмент аудитории, для которого обустройство умного дома становится нормой. Это люди с определенным складом характера, образованием и взглядами на жизнь. Подобных пока не так много, но они формируют тренд развития этого направления. В основной же массе тяга потребителей к новым решениям ограничивается интересом к отдельным гаджетам и приборам, продающимся в категории «умной техники», — поделился наблюдениями Алексей Сапин, директор по маркетингу и рекламе REDMOND. — Купить умный утюг или чайник, цоколь или розетку куда проще, чем обустроить полностью дом, подключив к единому центру управления максимум доступных решений.



— Так уж создано природой, что людей пугают любые сложные технологии, где требуются определенные навыки и уровень знаний. И если говорить прямо, то технофобия и стоимость — это пока основные сдерживающие факторы для того, чтобы явление «умный дом» стало повсеместным, — комментирует эксперт. — Рост продаж умной техники растет из года в год. Но для большинства это, скорее, дань прогрессу или моде. Поэтому часто люди, купив гаджет и подключив его к удаленному управлению, не пользуются этой опцией регулярно. В любом приборе важнее всего функциональность, а не возможность включать его на расстоянии.



При этом количество игроков на рынке умных приборов также растет, — отмечает Алексей Сапин. — Во-первых, все новшества привозят в Россию (в основном из Китая). Во-вторых, российские производители стараются, как минимум, не отставать, а в ряде случаев даже опережают зарубежных конкурентов по технологиям. В частности, в разработке программного обеспечения.

— Популярность определяется доступностью и потребностями: например, большое количество современных светильников для помещений могут управляться через телефон, голосом, с пульта или по таймеру, — комментирует коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов. — И при покупке чего-либо нового в дом, при замене старого, покупатели стремятся выбирать из более современных предметов. Тот же робот-пылесос. Или духовой шкаф, который будет очищаться сам. Это в большей степени эволюционный процесс.



По его словам, рынок девайсов для умного дома сегодня предлагает огромный выбор, но, с другой стороны, практически не существует готовых решений, из коробки. Это объясняется индивидуальным характером спроса на такие системы.



— Как правило, наиболее востребованы системы управления электро- и водоснабжением, как общим, так и потребителями в отдельности, — добавил Сергей Софронов. — Думаю, что среди покупателей подобных устройств немало тех, у кого есть привычка переживать по поводу не выключенного утюга или протекающего крана. В основе спроса — тяга к новациям и, конечно, главный двигатель прогресса. Впрочем, не совсем корректно упоминать про лень, описывая жизнь современных людей. Экономия времени и удобство — так будет правильнее.



Если говорить про оборудование умных зданий, умных домов, то изначально этот рынок делился на два направления: были дорогие проводные западные решения и более дешевые беспроводные китайские, рассказал Максим Марачук, коммерческий директор «Клевер Лаб».

— Сейчас, с учетом того, что технологии и оборудование дешевеют, они становятся более доступными, и рынок активно развивается, — сообщил он. — Если несколько лет назад пределом для умного здания считался IP-домофон, который может транслировать видеоизображение на панель в квартиру, а в идеале и в мобильное приложение, то сейчас такие вещи, как видеодомофония, трансляция видеозвонка в мобильное приложение, датчики протечки, автоматически перекрывающие воду, автоматизированные системы передачи показаний счетчиков уже становятся базовыми опциями многоквартирных домов. А вот как раз устройства комфорта и безопасности для отдельных квартир приобретаются по индивидуальным потребностям, и этот рынок также ширится.



Изменения в продажах также связаны с тем, что западные вендоры практически полностью покинули Россию. Спрос серьезно смещается в сторону отечественных и китайских производителей.

— Также идет полное замещение российскими облачными технологиями западных, — говорит Вадим Ежов, директор по развитию бизнеса «ЛИИС». — В принципе, наши компании довольно уверенно занимают нишу, освободившуюся на рынке, производят решения, контроллеры и конечные продукты очень хорошего уровня и представляют их заказчикам — девелоперам, которые внедряют их в свои проекты. Наши разработчики программного обеспечения не отстают от западных, предлагают достаточно интересные интерфейсы, и рынок показывает рост — в штуках уж точно!



Расширение спроса породило еще один тренд — на упрощение, считает Артем Казарин, продукт-менеджер компании «Теплолюкс».



— Если говоришь потребителю, что устройство работает через приложение, это у многих вызывает отторжение: у людей и так много приложений — сейчас они есть у каждого магазина, — пояснил он. — Видимо, мы находимся в каком-то промежуточном этапе между тем, когда все производители создают приложения «под себя», и тем, когда кто-то их объединит в единую систему.

Пока, по мнению Артема Казарина, наиболее популярным устройством, которое выполняет такую «объединяющую» функцию, стала «Алиса» от «Яндекса».

— Действительно, программисты нашей компании работают над тем, чтобы все выпускаемые нами умные приборы легко интегрировались с «Алисой» и «Марусей», — подтвердил Алексей Сапин. — Голосовые помощники становятся тем «единым окном», которое принимает команды от пользователя и передает их дальше на устройства.



Эксперт рассказал, что проводились международные исследования того, почему многие люди до сих пор с опаской относятся к использованию умной техники. Оказалось — из-за опасения сделать что-то не так. От этого рождается некий стыд за неготовность к пониманию новых технологий и нежелание разбираться в технических тонкостях. Поэтому тенденцию максимально упростить управление решениями для умного дома мы наблюдаем по всему миру.

— Умная техника хороша, когда ей просто пользоваться, — согласился Максим Марачук, — А если, чтобы включить чайник, нужно зайти в три подменю, нажав в приложении три раза кнопку, то это сложнее, чем подойти ногами к чайнику и нажать кнопку один раз на нем самом. Поэтому чем проще управление, тем больше вероятность, что устройством будут пользоваться. Управление умными устройствами должно быть понятно интуитивно. Все мы смотрели фантастические фильмы, где человек заходит в дом и управляет всеми умными устройствами и помощниками только голосом. И в реальности сейчас мы видим сильный рост популярности голосовых помощников.



Заложить основу Сегодня все чаще застройщики внедряют технологии умного дома сразу на этапе проектирования — речь идет больше о базовых функциях, связанных с безопасностью доступа и контролем за инженерией. Но очевидно, что у этого есть определенная цена — и ее должен заплатить покупатель, для которого такие новинки имеют определенную ценность.



— Если такие элементы, как датчики протечки, дыма, короткого замыкания и т.п., будут прописаны в стандартах, тогда ценность этого для потребителя и цена могут быть сопоставимы, — комментирует Алексей Сапин. — Человек не готов платить много, но если ему показать, что это ценно для него, тогда он будет на это согласен. Пока же чаще всего застройщики просто предлагают некую услугу, не вкладывая средств в продвижение идеи умного дома.

Наценка за умные качества дома может в будущем составлять до 20–30%, но при этом человек должен не на словах понимать и чувствовать преимущества по сравнению с жизнью в простой «бетонной коробке».



— Застройщики, по большей части, создают подготовку к умному дому, — поясняет Сергей Софронов. — Это не очень большие затраты, доли процента в общей стоимости квадратного метра. В дорогой недвижимости степень такой подготовки выше, причем умный дом там начинается от парадной. Например, в нашем жилом комплексе «Северная корона» будет бесключевой доступ, автоматическое открывание дверей в парадных и многое другое. В недорогой пока все подчинено конкурентоспособному ценообразованию.

Поскольку нет четкого определения, с какого уровня автоматизации можно считать дом умным, за отправную точку можно принять минимальный комплект, напоминает он. Например, банальная лампочка, которая может управляться через WiFi, — это и будет начальная стоимость.

Одно из наиболее дорогих отдельных решений, по словам Сергея Софронова, — приточно-вытяжные вентиляционные установки, которые более распространены в загородном строительстве, но встречаются и в многоквартирных домах.



— Это в большей степени технология комфорта, автоматизирующая поддержание температуры и влажности, рекуперацию и отслеживание СО2. Ценовой диапазон — от десятков до сотен тысяч рублей, — пояснил он. — Комплексное оборудование, где автоматизирован каждый аспект быта, пожалуй, верхней цены не имеет. Небесполезный датчик можно установить даже в септик загородного дома. Здесь прямая аналогия с персональным компьютером: универсального ответа, сколько стоит современный ПК, не существует.



— Компания «ЛИИС» последние несколько лет оснащает жилые комплексы умными квартирами. За последние 1,5–2 года их число достигло двух тысяч лотов, поэтому мы отчетливо представляем, сколько и что стоит, — рассказывает Вадим Ежов. — При этом цена зависит от типа используемых в строительстве технологий. Если это беспроводная система для квартиры «под ключ» с функционалом, включающим в себя техническую безопасность, управление освещением, управление микроклиматом, это будет стоить около 2–2,5 тыс. рублей за квадратный метр. Это недорого. Если же речь идет о проводных технологиях, то цена возрастает до 3–4 тыс. за квадратный метр, т.к. само оборудование дороже. Также поднимаются капитальные затраты по прокладке кабелей.



Конечно, если говорить о проводных технологиях топ-уровня, то цена может достигать и 9–10 тыс. рублей за квадратный метр. Такие решения применяются в премиальном классе жилья — в клубных домах, которые строятся «под ключ» полностью с отделкой.

Беспроводные системы, по словам Вадима Ежова, дешевле, т.к. они постоянно развиваются, появляется большое количество брендов. Их выбирают те, кто хочет с минимальными вложениями получить наиболее быстрый результат. Проводных устройств на рынке меньше, они надежнее, т.к. не зависят от наличия в доме интернета, и поэтому — дороже. Многие делают микс проводных и беспроводных решений в одном объекте.

— Затраты на внедрение тех или иных технологий, безусловно, зависят от класса жилья. Но, бывает, для того, чтобы повысить класс, застройщик как раз выбирает устройства более дорогие, — продолжил Максим Марачук. — Мы в «Клевер Лаб» делаем решения для застройщиков, позволяющие строить полноценные умные многоквартирные дома — с умных систем на прилегающей территории до отдельных датчиков в каждой квартире. Мы интегрируем все инженерные системы здания и объединяем их в рамках единого приложения с умными квартирами. Если брать стартовую цену для застройщика на уровне дома и территории, то она составит от 5 тыс. рублей за квартиру. А дальнейшее увеличение цены зависит от того, какой функционал будет добавляться непосредственно в квартиры.



По его словам, некоторые застройщики оснащают квартиры небольшим основным объемом умных устройств безопасности — таких, как контроллеры беспроводных устройств и датчики протечки. Кто-то добавляет и датчики контроля доступа и управления климатом, умные звонки и управление шторами — то есть покупатель сразу получает расширенных функционал умных устройств, которые можно установить, въехав в новое жилье.

Максим Жабин рассказал, каким образом создавалась система умного дома в интеллектуальном квартале «ЛесART» в Новоселье. Необходимо было оптимизировать затраты на аппаратное обеспечение и слаботочные работы, а также подобрать необходимые девайсы. Компании это удалось без потери качества. По его словам, стоимость внедрения составила около 5000 рублей на квадратный метр, хотя на рынке проводных решений, без зачастую нестабильных радиосигналов, цена в среднем составляет от 8 до 12 тыс. рублей.



— Сегодня наибольшим спросом пользуются системы управления освещением, климатом и различными медиа-устройствами — это три ключевых направления, которые активно применяют наши клиенты, — говорит он. — Эти технологии уже хорошо известны и широко рекламируются, на рынке представлены устройства от множества производителей разного уровня.

На втором месте, по его словам, находятся внутренние коммуникации: мобильные приложения для взаимодействия с управляющей компанией или общения с соседями. Не менее важны управление ресурсами и обеспечение безопасности: доступ в квартиру, личная безопасность и защита от техногенных угроз — например, утечек воды или проблем с электроснабжением.

— Управление водой, электричеством и отоплением становится все более актуальным в свете постоянного роста стоимости ресурсов, при этом интеллектуальные системы помогают экономить на этом, — добавил Максим Жабин.



При этом если говорить о ежемесячных расходах для пользователя, то для квартиры площадью 45–50 кв. м. плата за обслуживание подобных решений составит примерно 400–500 рублей.

Все по стандарту Активное распространение технологий умного дома привело к необходимости каким-то образом регулировать этот рынок. Известно, что Минцифры, Минстрой и Минпромторг в 2024 году планируют разработать и утвердить свод национальных стандартов для цифровых сервисов и услуг в новостройках. В конце 2023 года уже были утверждены ГОСТы 71199 и 71200 по умным домам. Эксперты считают, что появление таких стандартов поможет, в первую очередь, определиться с понятиями.

— Стандарты помогут поставить рамки, чтобы понимать, где умный дом, где — неумный, где обязательное устройство, а где нет, — комментирует Артем Казарин. — То есть в какой момент мы переходим от лампочки на дистанционном направлении к умному дому.



По мнению Вадима Ежова, стандарты покажут определенные правила игры и предназначены, в первую очередь, для новостроек — как ИЖС, так и многоквартирных домов.

— На предыдущем месте работы я имел дело со странами Западной Европы и видел, что многое там было стандартизовано в применении цифровых технологий. В частности, фокус был сделан на энергоэффективности во всех новых строениях, — продолжил он. — Если мы пойдем по этому же пути и будем отталкиваться от российских реалий и разработок, то появление стандартов поможет таким компаниям — системным интеграторам полного цикла, как наши, — работать с клиентами, основываясь не только на их желаниях, но и на требованиях государства.

— Стандартизация хороша, если не загоняет в рамки разработчиков, производителей, а дает ориентиры — например, чтобы маленькие компании могли предлагать продукцию крупным застройщикам, подтверждая качество продукции соответствием стандартам, — считает Олег Буренко. — Это рождает конкуренцию, а конкуренция — это благо. А вот если стандарты будут написаны исключительно под одного-двух разработчиков, то это отрицательно скажется на рынке, потому что монополия не создает условий для эволюционного развития.



По его словам, до сих пор де-факто на рынке был ряд стандартов — например, систем контроля доступа.

— Мы делаем для компании ELTIS программное обеспечение для управления системами жилых комплексов с развитой цифровой инфраструктурой, включающей в себя развитую инженерную сеть и современное оборудование. Это ПО позволяет, например, интегрировать домофон с его функционалом в мобильное приложение управляющей компании, чтобы осуществлять дополнительно родительский контроль, подключиться к камерам на детской площадке, в подъезде, дистанционно открывать шлагбаумы, двери и т.п. При наличии общих стандартов в одном устройстве можно интегрировать сразу много систем, которые будут делать жизнь более комфортной, — пояснил Олег Буренко.



— Я ознакомился с принятыми недавно ГОСТами 71200 и 71199 и увидел в них достаточно разумный подход. Там не прописаны требования к технологиям или ПО, они начали с того, что установили термины и определения, что считается умным домом, умной розеткой, что такое программно-аппаратный комплекс дома, — рассказывает Максим Марачук. — По сути, эти ГОСТы — азбука, чтобы все участники рынка — проектировщики, застройщики, производители, покупатели — говорили на одном языке.



Он согласился, что ГОСТы должны задать направление, но не ограничивать конкуренцию.

— Считаю, что сейчас все движется по правильному пути, — добавил Максим Марачук, — Что будет дальше? Насколько я знаю, разработан стандарт умных многоквартирных домов, где их планируется разделить на 5 или 7 классов в зависимости от насыщенности умными технологиями — по аналогии с классами энергоэффективности. И это тоже абсолютно правильное решение, потому что сейчас те же самые застройщики и продавцы недвижимости готовы любой дом назвать умным. А что там на самом деле, и в какой степени он умный — большой вопрос. При наличии стандарта можно будет подтвердить реальную «умность» каждого дома.

Еще один вопрос, который не лежит на поверхности, — это тарифы на обслуживание домов, при формировании которых, видимо, тоже будет учитываться насыщенность умной инфраструктурой в соответствии со стандартами. Сейчас же официально существует только тариф «содержание и ремонт ПЗУ» — переговорно-замочных устройств, который появился в конце 90-х годов. Однако с тех пор уровень инженерной инфраструктуры существенно вырос.



— Стандарты нужны, в конечном счете, для того, чтобы повышать популярность этих систем, — считает Сергей Софронов. — Так или иначе нужна сопоставимость, что упрощает интеграцию и служит популяризации. Потребителям проще оперировать стандартами: например, стандартом того же энергосбережения.

По его словам, с точки зрения правового поля есть несколько нюансов: с развитием интернета вещей, IoT, доступ в сеть получают предметы бытовой техники, вплоть до чайника. Удобность и необходимость подключения некоторых устройств к сети вызывает сомнения, однако все они уже есть на рынке в свободной продаже.



— Все это создает потенциальные риски взломов и посягательств, связанных с функционированием этих устройств — вплоть до новых способов совершения уже существующих преступлений, — отметил Сергей Софронов. — Каждый из приборов — самостоятельная компьютерная система, подверженная риску взлома. Поэтому развитие правовых механизмов, вкупе с кибербезопасностью, в данном случае назревает само собой.



— Мы все живем в мире стандартов: 220 вольт в розетке, сантиметры и метры, частоты мобильных и т.д. — это стандарты, которые когда-то были придуманы, внедрены, и мы в них существуем, — рассуждает Алексей Сапин. — Есть вопрос к глубине этого стандарта. То, что сейчас озвучено, — это пока попытка свести в единый понятийный аппарат все знания об умном доме. Фантазия разработчиков безгранична, но бесконечная нестыковка разных форм и решений не дает развиваться рынку. Нам как производителям техники с умными свойствами необходимо понимать, в каких реалиях будет жить потребитель в ближайшие годы, чтобы создавать востребованные приборы. Стандарты жизненно необходимы для компаний, которые связаны с застройкой умных домов и жилищных комплексов, но и нам нужна уверенность, что мы в своей разработке движемся в общем русле.



Замещаем с умом Уход западных компаний позволил шире развернуть деятельность российским производителям и разработчикам, которые, впрочем, и раньше присутствовали на этом рынке.

— Конечно, с точки зрения пользовательских интерфейсов все, что сделано у нас, — сделано для нас, — комментирует Вадим Ежов. — Мы в «ЛИИС» проводили сравнения российских и китайских интерфейсов, и наши объективно лучше. Кроме того, интерфейсы различаются в зависимости от того, на какой сегмент ориентирован продукт — комфорт-класс, бизнес или премиум. Для каждого используются разные решения и разные интерфейсы.

Так, для более дорогих продуктов применяются, как правило, не универсальные помощники, а более интересные, кастомные разработки. В них включают все инженерные системы и функции, которые помогут прочувствовать и класс жилья, и уровень комфорта. Вадим Ежов подчеркнул, что это все это — отечественные продукты.



— Более того, некоторые российские разработчики выходят на международный рынок и довольно уверенно себя там чувствуют. Они были там раньше и присутствуют до сих пор, — добавил он.

— Китай достаточно быстро выводит свои продукты на рынок, но качество кода, интерфейсов, принятые паттерны того, как они используются, сильно отличаются от того, к чему привыкли в России и на Западе, — говорит Олег Буренко. — Поэтому мы создаем продукт для «своих», чтобы им было удобно пользоваться.

Он добавил, что основной тренд сейчас направлен в сторону интеграции с голосовыми помощниками. Значительно проще просто сказать «Алиса, включи чайник», чем выбирать нужное из десятка приложений. И вокруг этих голосовых помощников, можно сказать, формируется определенный стандарт устройств, т.к. все хотят иметь возможность с ними интегрироваться.



— Мы в компании «Формат кода» тоже для заказчиков реализуем возможность интеграции различных элементов с «Алисой», — продолжил Олег Буренко. — Вопрос в том, насколько в этом заинтересован пользователь, так как спрос рождает предложение. И если кто-то сделает «суперприложение» с простой интеграцией остальных элементов и голосовым помощником, который будет в постоянном режиме слушать команды, это будет, наверное, прорыв на рынке.

Все эксперты сходятся на том, что именно голосовой помощник, с которым можно будет разговаривать так, как привык с человеком, наиболее понятен для пользователей. Тем более, что и «Алиса» от «Яндекса», и «Маруся» от «ВКонтакте» — это продукция российского производства.

— Поэтому все умные приборы REDMOND планирует выпускать обязательно совместимыми с сервисами голосовых помощников или с прямым голосовым управлением. Эти технические параметры у нас закладываются еще на уровне разработки, — говорит Алексей Сапин. — Умный дом — своего рода конструктор, который можно бесконечно достраивать и развивать. Но само понятие начинается именно с первым устройством, когда вы его покупаете и настраиваете управление. Находясь в прямом контакте с потребителем, мы понимаем: чем проще для него технология, тем больше у нее шансов на успех. Все остальное уже для «техногиков», для той категории людей, которые готовы погружаться, дописывать код, придумывать дополнительные фишки и просто увлекаться темой.

Как отметил эксперт, сегодня на рынке умной домашней техники уже представлено большое количество российских брендов, а еще больше китайских производителей. Технологии, в принципе, схожие. Разница только в программных и маркетинговых подходах. По его словам, здесь видятся большие перспективы для компаний, которые занимаются оснащением умных домов под ключ. Но покупателей этого вида услуг в России пока не очень много, потому что это недешевое удовольствие. Простому потребителю сегодня проще погрузиться в такую историю, купив один-два прибора и начав с ними отстраивать свой умный дом. В итоге через несколько лет он придет к полностью роботизированному домашнему пространству. Ведь технологии не стоят на месте.

— Компания «Теплолюкс» — это изначально российское производство систем защиты от протечек. Хотя, конечно, мы используем компоненты из Китая: например, платы, — продолжил тему импортозамещения Артем Казарин. — При этом наша цель не внедрить систему как какую-то «модную фичу» для техногиков — мы хотим, чтобы установка подобных систем была обязательна, как, например, фильтров для воды. Пока даже не все жильцы знают о существовании защиты от протечек — только специалисты-сантехники.



— Нет такой товарной категории в составе систем «умного дома», которую невозможно было бы купить в России, — считает Сергей Софронов. — Отечественная продукция есть — с производством как в России, так и в Китае. Более того, есть даже техника, которая создается российскими предпринимателями в ЕС, продается и в России, но производится в Китае. К какой стране относить такие товары, сказать сложно. Сугубо субъективно — приятно поддержать отечественного производителя.

По его словам, подавляющая доля стоимости сегодня — это ноу-хау, технологии, разработка, продажи, а на производство приходится минимальная часть, и все стремятся его удешевить. Поэтому китайское производство никого не удивляет и в целом не становится каким-то тормозящим фактором в выборе.

— Собственно говоря, ПО как раз и является основным продуктом, который создается в России, — отметил Сергей Софронов. — Пример — наше приложение PSK Home, где мы сотрудничаем с компанией Octus, российским разработчиком. На рынке есть целый ряд интеграторов, которые собирают «умный дом», как конструктор, под любое ТЗ, объединяя его собственным ПО и, в конечном счете, интегрируя в тот или иной привычный для пользователя сервис от крупнейших разработчиков.



Максим Марачук из компании «Клевер Лаб» предложил рассматривать импортозамещение оборудования и программного обеспечения отдельно.

— Уход от любого иностранного ПО связан не только с санкциями, но и с тем, что наши решения и наши программисты лучше и заточены под актуальные для нас задачи, — пояснил он.

По его словам, есть два основных направления разработки: одни создают продукты для индивидуальных квартир или частных домов, т.е. решают задачи конечного пользователя, живущего в этом помещении. И отдельный пласт — это разработка ПО для многоквартирных домов: это софт, приложения для управляющих компаний и жильцов, позволяющие сделать удобным и автоматизировать подачу показаний счетчиков, оплату счетов, сервисные заявки ЖКХ, дать возможность жителям пользоваться через приложение общедомовыми системами видеонаблюдения и контроля доступа на территорию и в подъезды.



— Мы видим, что рост будет именно там, где программное обеспечение «умного дома» станет единым комплексным решением, удовлетворяющим запросы и большого застройщика, который возводит многоквартирный дом, и, в дальнейшем, управляющей компании этого дома, а также выйдет максимально удобным и функциональным для самого жильца при использовании им умных устройств и приборов и получения цифровых сервисов ЖКХ — подчеркнул Максим Марачук. — И мы в «Клевер Лаб» разработали и развиваем именно такой комплексный программный продукт.

Импортозамещение оборудования — более сложная задача: есть проблемы с отечественной элементной базой и с высокой себестоимостью производства по сравнению с тем же Китаем. По словам Максима Марачука, в первую очередь в России начинают производить либо наиболее маржинальные линейки устройств, либо оборудование, контроль производства которого проще вести у нас в стране. Однако в обоих случаях это производство из иностранных компонентов.



— Например, для нас было важно качество сборки и возможность быстрой модернизации, поэтому мы производим наши основные сложные устройства — контроллеры и квартирные панели умного дома — под брендом «CleverHome» в Санкт-Петербурге, а типовые датчики делаем в Китае.



Собеседник и помощник Нет сомнений, что технологии, делающие умными квартиры, дома и даже целые города, будут развиваться.

— Будущее за объединением умных устройств, элементов умного дома в одно приложение с голосовым управлением, — считает Олег Буренко. — Думаю, что будет расти предложение жилья от застройщиков с интегрированными с нуля системами, включающими минимальный набор, скорее всего, беспроводных устройств: они дешевле и проще для внедрения. Сейчас стоимость их составляет не более 2–3% от стоимости квартиры, и это достаточно недорого, на мой взгляд.



— Развитие будет эволюционным: по мере того, как будут «умнеть» бытовые приборы, начнет меняться и сценарий взаимодействия с ними, привычка, — комментирует Сергей Софронов. — Новое поколение, которое родилось со смартфонами, конечно, будет тяготеть к более «умным» домам.

Артем Казарин считает, что за счет развития конкуренции технологии и устройства будут дешеветь и все больше внедряться в рынок.

— Еще недавно электромобили были элементом фантастических фильмов, а сейчас повсюду есть зарядки, — привел он пример. — То же самое с умными домами: если лет 20 назад они появлялись только в кино, то сейчас это уже доступно и представителям среднего класса. Правда, если в придомовой территории и на уровне всего дома внедрение идет достаточно активно, то поквартирно еще есть тренд на кастомизацию. Люди хотят сохранять индивидуальность, поэтому есть потребность в индивидуальных решениях.



— Рынок будет расти во всех направлениях. Застройщики точно станут предлагать все больше и больше умных элементов внутри квартир, — считает Вадим Ежов. — Если все начиналось с технической безопасности, то сейчас дошло до управления рутинными операциями: освещение, климат — людей интересует все, что связано с энергоэффективностью, а также защита от протечек и т.п.

По его словам, пользовательские интерфейсы — как голосовые, так и в виде приложений — будут упрощаться и становиться понятными большему числу людей. Кроме того, Вадим Ежов прогнозирует серьезное влияние глобальных игроков, таких как Сбер или «Яндекс». Они расширят «зонтики» возможностей для подключения всех устройств к единой системе, добавляя туда различные услуги.



Максим Марачук напомнил, что большинство умных технологий существовали и 15, и даже 20 лет назад, но стоило все гораздо дороже и поэтому было недоступно большинству пользователей.



— Прогресс привел к тому, что та же самая элементная база за 20 лет стала дешевле на несколько порядков, технологии — дешевле, искусственным интеллектом можно пользоваться вообще практически бесплатно, и устройства, которые позволяют удовлетворять потребности в комфорте и безопасности пользователей, тоже подешевели, — пояснил он. — Значит, рынок будет расти, а технологии — охватывать все больший круг населения и становиться нормой жизни.

— Любая технология, едва появившись на рынке, стремится именно к тому, чтобы стать доступной для максимально большого числа людей. Наша компания, в том числе, прикладывает к этому усилия, — говорит Алексей Сапин. — Второй момент, который я вижу, — это расширение линейки умной техники в самом доме за счет роботизации. Должно появиться новое поколение гаджетов со свойствами роботов — как стандартный робот-пылесос, который ездит уже практически по каждой третьей квартире в нашей стране. Появятся роботы для мытья посуды, нарезания овощей и фруктов, может быть, ловли комаров — можно придумать огромное количество мелких бытовых приборов именно с функциями робота.



— Предполагаю, — продолжает эксперт, — что единое управление будет максимально упрощаться в сторону взаимодействия через голосовых помощников: именно так, как это было показано в фантастических фильмах еще 70-х годов, — управление через хлопок, голос, взгляд, т.е. то, что доступно практически всем людям без специального образования. Ну и, конечно, на развитие умного дома будет влиять искусственный интеллект, который позволит управлять всеми системами так, как сейчас это делают готовые алгоритмы.

— Не стоит ожидать, что цифровые решения начнут заполнять жизнь человека во всех её аспектах, но так же бессмысленно пытаться полностью исключить подобные системы из нашей жизни, — комментирует Максим Жабин. — Умные технологии называются «умными» не просто так: они анализируют поток информации и предлагают решения, которые могут улучшить жизнь людей или повысить уровень комфорта. Кажется, что это просто: активировал устройство — и лампочка засветилась. Однако на деле эта лампочка может включиться, еще когда вы поднимаетесь по лестнице, регулируя интенсивность света для создания нужного настроения и с разумной интенсивностью освещая путь. Это результат анализа состояния пользователя высокоинтеллектуальной системой, которая позволяет человеку сохранять эмоциональную вовлеченность.



Говоря о перспективах в будущем, он добавил: благодаря умным устройствам квартира должна адаптироваться к жителям, создавая нужную атмосферу через музыку, климат-контроль, освещение, автоматически приготовленную в соответствии со вкусами клиента еду, обеспечивая оптимальную температуру воды и подготовленную ванну с выбором трав и шампуней.



— Я, может быть, слишком далеко забегаю вперед, но создание такого благоприятного окружения для каждого человека — это близкое будущее, — считает Максим Жабин. — Япония уже активно работает над этими технологиями. Пока они доступны для ограниченного круга из-за высокой стоимости, но с каждым годом эти решения будут становиться доступными широким массам.

