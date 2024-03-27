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    Мебель в России подорожает на 10–15%. Рост цен не щадит даже отечественные столы и стулья

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    Мебель в России подорожает на 10–15% уже в этом году, а стоимость базового комплекта из кухонного гарнитура, шкафа, кровати и тумбочки вырастет до 280 тысяч рублей, рассказал 27 марта Life гендиректор компании Mr.Doors Сергей Шихов.

    По его оценкам, импортные материалы вырастут в цене из-за усложнения цепочки параллельного импорта. Из-за дефицита зарубежной мебели вырастет спрос на отечественную, а за ним — и цены, примерно на 5%. Лаки и краски для мебели в среднем подорожают на 10%.

    Серьезно вырастет в цене подключение коммуникаций — газа, света и электричества. Эксперты прогнозируют рост на 30%. При этом цены на бетон, металл и брус, по прогнозам экспертов, останутся на прежнем уровне.

    Не прибавят в стоимости и услуги мастеров — сантехников, маляров и столяров. Исключение составят услуги разнорабочих и инженерные работы, которые могут подорожать примерно на 5%.

    «Ситуация с разнорабочими и низкоквалифицированной рабочей силой иная. Сейчас многие компании сталкиваются с её оттоком. Для загородного сегмента это может быть решаемо локальными специалистами. У нас не такие объёмы работ. А вот для больших девелоперов ситуация может быть очень сложной», — отметил Шихов.

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