Мебель в России подорожает на 10–15%. Рост цен не щадит даже отечественные столы и стулья

Мебель в России подорожает на 10–15% уже в этом году, а стоимость базового комплекта из кухонного гарнитура, шкафа, кровати и тумбочки вырастет до 280 тысяч рублей, рассказал 27 марта Life гендиректор компании Mr.Doors Сергей Шихов.

По его оценкам, импортные материалы вырастут в цене из-за усложнения цепочки параллельного импорта. Из-за дефицита зарубежной мебели вырастет спрос на отечественную, а за ним — и цены, примерно на 5%. Лаки и краски для мебели в среднем подорожают на 10%.

Серьезно вырастет в цене подключение коммуникаций — газа, света и электричества. Эксперты прогнозируют рост на 30%. При этом цены на бетон, металл и брус, по прогнозам экспертов, останутся на прежнем уровне.