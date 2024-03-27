Бондарчук встретится с бывшей женой в суде. Спустя семь лет после развода супруги кое-что не поделили

Телеведущая и модель Светлана Бондарчук встретится с бывшим мужем Федором Бондарчуком в суде. Иск поступил в Симоновский суд Москвы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы 27 марта.



Разбирательство пройдет по факту раздела имущества бывших супругов. Ранее Светлана дважды обращалась в суд, но ее иски были отклонены из-за ошибок в документах.

По данным картотеки суда, беседа по делу назначена на 22 апреля.

Как сообщает Starhit, вероятно, причина иска в том, что Федор Бондарчук перестал перечислять бывшей жене деньги. Ранее супруги заключали договор, согласно которому режиссер делится со Светланой прибылью после выхода новых проектов.