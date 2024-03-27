Бондарчук встретится с бывшей женой в суде. Спустя семь лет после развода супруги кое-что не поделили

Телеведущая и модель Светлана Бондарчук встретится с бывшим мужем Федором Бондарчуком в суде. Иск поступил в Симоновский суд Москвы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы 27 марта.
Разбирательство пройдет по факту раздела имущества бывших супругов. Ранее Светлана дважды обращалась в суд, но ее иски были отклонены из-за ошибок в документах.
По данным картотеки суда, беседа по делу назначена на 22 апреля.
Как сообщает Starhit, вероятно, причина иска в том, что Федор Бондарчук перестал перечислять бывшей жене деньги. Ранее супруги заключали договор, согласно которому режиссер делится со Светланой прибылью после выхода новых проектов.
Пару лет назад «Фонтанка» ходила проверять один из бизнесов Светланы — салон красоты московской сети Buro Beauty, который принадлежит Светлане Бондарчук, Полине Юмашевой и Наталии Дубовицкой (супруге Владислава Суркова).