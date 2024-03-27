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    Хинштейн: в Самаре после разоблачения террориста ограничили работу экологического фонда

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    После сообщений о разоблачении в Самаре террориста, ранее являвшегося эко-активистом, в регионе решили ограничить деятельность экологических организаций, сообщает 27 марта депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. В твоем тг-канале он опубликовал весьма эмоциональный пост.

    Хинштейн рассказал, что получил «тревожные обращения» от фонда «Благодарю». Эта благотворительная экологическая организация собирает, обрабатывает и восстанавливает вещи, которые потом раздают нуждающимся.

    «После вчерашних новостей управляющие ряда самарских ТЦ связались с руководством Фонда «Благодарю» и потребовали срочно убрать контейнеры для сбора вещей. При этом они негласно ссылаются на указание властей», — написал Хинштейн.

    Напомним, 26 марта стало известно, что в Самарской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт в пункте приема гуманитарной помощи. Мужчина, которого подозревали в подготовке подрыва, погиб от самопроизвольного взрыва СВУ. Предположительно, он выполнял задание Русского добровольческого корпуса* (признан террористическим и запрещен в РФ).

    «Безопасность превыше всего — это никто не обсуждает. <...> Но зачем вместе с водой выплескивать ребенка, срывая социально значимую работу общественников?» — задается вопросом Хинштейн.

    По данным, которые ранее опубликовал сам депутат, подорвавшийся в Самаре 29-летний мужчина ранее был известен как эко-активист, а завербован был, возможно, осенью 2023 года. Как сообщал Хинштейн, мужчина был студентом Самарского политеха, но его отчислили за неуспеваемость. Формально числился безработным, давал частные уроки балета.

    * организация признана террористической и запрещена в РФ

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    Борьба с терроризмомАлександр Хинштейн
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