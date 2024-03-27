Хинштейн: в Самаре после разоблачения террориста ограничили работу экологического фонда

После сообщений о разоблачении в Самаре террориста, ранее являвшегося эко-активистом, в регионе решили ограничить деятельность экологических организаций, сообщает 27 марта депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. В твоем тг-канале он опубликовал весьма эмоциональный пост.

Хинштейн рассказал, что получил «тревожные обращения» от фонда «Благодарю». Эта благотворительная экологическая организация собирает, обрабатывает и восстанавливает вещи, которые потом раздают нуждающимся.

«После вчерашних новостей управляющие ряда самарских ТЦ связались с руководством Фонда «Благодарю» и потребовали срочно убрать контейнеры для сбора вещей. При этом они негласно ссылаются на указание властей», — написал Хинштейн.