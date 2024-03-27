ВРНС: Россия должна вернуться к триединству русского народа и довести численность населения до 600 млн

России следует вернуться к доктрине триединства русского народа, который состоит из великороссов, малороссов и белорусов. Об этом в среду, 27 марта, стало известно из документа по итогам съезда Всемирного русского народного собора под председательством патриарха Кирилла.
«России следует возвратиться к существующей более трёх веков доктрине триединства русского народа, согласно которой русский народ состоит из великороссов, малороссов и белорусов, являющихся ветвями (субэтносами) одного народа, а понятие «русский» охватывает всех восточных славян — потомков исторической Руси», — говорится в документе.
Также в материале сказано, что доктрина триединства должна быть закреплена в российском законодательстве.
Кроме того, Всемирный русский народный собор считает, что государству следует поставить перед собой долгосрочную стратегическую цель по достижению численности населения России в 600 млн человек.
«За сто лет устойчивого демографического роста довести численность населения России до «менделеевских» 600 млн человек», — заявляется в документе.
В октябре прошлого года в Заксобрании Петербурга проходил Всероссийский идеологический форум Всемирного русского народного собора. В ходе него говорили о русской идее, патриотизме и вреде абортов. Подробнее — в материале «Фонтанки».