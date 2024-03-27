Четверо иностранцев пытались уехать и Петербурга в лучшую жизнь на такси

Пограничное управление ФСБ задержало на пути к российско-финляндской границе четверых иностранцев. Теперь к лучшей жизни им придется добираться не через Россию.
В субботу, 23 марта, сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали в Выборгском районе четырех человек, которые на двух такси направлялись в сторону границы с Финляндией. При проверке выяснилось, что все они являются выходцами из стран Ближнего Востока и планировали незаконно выехать в страны Евросоюза в поисках лучших условий для жизни, сообщает 27 марта пресс-служба ведомства.
Выборгский городской суд постановил привлечь всех задержанных к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ (нарушение иностранцем пограничного режима). Наказали их штрафом и выдворением из России.
Минувшей осенью через Россию в Финляндию прибыло более 1 000 просителей убежища. Из-за миграционного кризиса финны закрыли границу с РФ. А в январе стало известно, что миграционная служба Суоми не приняла ни одного положительного решения по заявлениям беженцев.