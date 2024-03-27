    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, вос

    759мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.57eur100.41

    Цена кусалась. Стало известно, почему стреляли у ТЦ на Гражданском проспекте

    8519
    17 комментариев

    Стрельбой пытался выбить скидку клиент шиномонтажной мастерской, расположенной у торгового комплекса «Академ-парк» на Гражданском проспекте. О причинах нарушения общественного порядка рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Информация о конфликте на шиномонтаже на Гражданском проспекте, 41, поступила в полицию Калининского района днём 27 марта. Кульминацией стал выстрел из газового пистолета.

    Прибывшие на место полицейские задержали 53-летнего стрелка. Он был недоволен счётом за оказанные услуги.

    По данным ведомства, пострадавших нет. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close