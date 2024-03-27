Цена кусалась. Стало известно, почему стреляли у ТЦ на Гражданском проспекте

Стрельбой пытался выбить скидку клиент шиномонтажной мастерской, расположенной у торгового комплекса «Академ-парк» на Гражданском проспекте. О причинах нарушения общественного порядка рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Информация о конфликте на шиномонтаже на Гражданском проспекте, 41, поступила в полицию Калининского района днём 27 марта. Кульминацией стал выстрел из газового пистолета.

Прибывшие на место полицейские задержали 53-летнего стрелка. Он был недоволен счётом за оказанные услуги.