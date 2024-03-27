    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, вос

    759мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.57eur100.41

    В Ростове-на-Дону задержали главаря и участников экстремистской ячейки «Алля-Аят»*

    2177
    11 комментариев

    Главаря и пятерых участников запрещенной экстремистской организации «Алля-Аят»* задержали в Ростове-на-Дону сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с Центром противодействия экстремизму (ЦПЭ) регионального ГУ МВД, пишет ТАСС 27 марта.

    По данным правоохранительных органов, они активно вербовали в свои ряды местных жителей, при этом преступная деятельность координировалась из-за рубежа и туда же выводились финансовые потоки.

    Ранее сообщалось, что в Москве задержаны сторонники террористической организации «Русский добровольческий корпус»**, деятельность которой в РФ запрещена. Как сообщили 22 марта в Центре общественных связей ФСБ, семь участников РДК планировали создать преступную группу для проведения насильственных акций.

    *Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

    **Организация признана террористической и запрещена в РФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close