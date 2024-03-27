В Ростове-на-Дону задержали главаря и участников экстремистской ячейки «Алля-Аят»*

Главаря и пятерых участников запрещенной экстремистской организации «Алля-Аят»* задержали в Ростове-на-Дону сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с Центром противодействия экстремизму (ЦПЭ) регионального ГУ МВД, пишет ТАСС 27 марта.



По данным правоохранительных органов, они активно вербовали в свои ряды местных жителей, при этом преступная деятельность координировалась из-за рубежа и туда же выводились финансовые потоки.



Ранее сообщалось, что в Москве задержаны сторонники террористической организации «Русский добровольческий корпус»**, деятельность которой в РФ запрещена. Как сообщили 22 марта в Центре общественных связей ФСБ, семь участников РДК планировали создать преступную группу для проведения насильственных акций.

